Швеция U20 одержала уверенную победу над Германией U20 (8:1) в матче группового этапа молодежного чемпионата мира 2026-го года.

Швеция U20 globallookpress.com

В составе шведской молодежной сборной дублем отметился Антон Фронделль, отличившись на 1-й и 45-й минутах. Еще один автор дубля — Вигго Бьёрк отметился голами на 21-й и 35-й минутах.

Также, 2 шайбы забросил Лиам Даниэльссон на 57-й и 59-й минутах.

По голу записали на свой счет Джек Берглунд на 28-й минуте и Феликс Эрквист на 39-й минуте.

Единственную шайбу у Германии U20 забросил Элиас Пуль на 7-й минуте.

После этого матча Швеция U20 занимает 1-е место в группе А с 9-ю очками в активе. Германия U20 — на последней 5-й позиции без набранных баллов.