Главный тренер «Металлурга» Андрей Разин поделился мнением об игре своей команды в матче КХЛ против «Трактора» (5:4 ОТ).

Андрей Разин — главный тренер «Металлурга» globallookpress.com

«Победа есть победа, но оставили много нервов, очень много ошибались и теряли шайбу. Но бывают такие игры, два очка взяли и забыли.

Почему не было Михайлиса? С выходом Джонсона у нас пять пятерок. По очереди давали игрокам отдохнуть, пришла очередь Михайлиса.

С чем связана пропущенная шайба в начале третьего периода? Это индивидуальные ошибки. Есть схема и задание, а мы на первой минуте пропускаем глупейшую контратаку. Это всё концентрация. Это победа, несвойственная нашей игре», — передает слова Разина «Матч ТВ».

После этого матча «Металлург» занимает 1-е место в таблице Востока с 62 очками в активе. В следующем поединке команда сыграет против «Шанхайских Драконов» 3-го января 2026-го года.