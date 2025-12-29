Российского нападающего «Тампы» Никиту Кучерова признали первой звездой прошедшей игровой недели в НХЛ. Об этом сообщает пресс-служба лиги.

Никита Кучеров globallookpress.com

В прошедшей игровой неделе Кучеров провел 3 матча за «Тампу», забросил 4 шайбы и сделал 2 голевые передачи.

Второй звездой игровой недели в НХЛ признан нападающий «Сиэтл Кракен» Ээли Толванен, который набрал 6 (2+4) очков за 3 встречи. Третья звезда — нападающий «Монреаля» Юрай Слафковский, который отметился 5-ю (3+2) баллами за 2 встречи.

Всего в нынешнем сезоне Кучеров провел за «Тампу» 34 матча, забросил 17 шайб и сделал 32 голевых передачи.