Нападающий «Металлурга» Егор Коробкин прокомментировал победу своей команды в матче КХЛ против «Трактора» (5:4 ОТ).

Егор Коробкин globallookpress.com

«Хорошая, интересная игра для болельщиков, но мы должны лучше проводить концовки встреч и более солидно играть в обороне. У нас получился плохой третий период — упустили преимущество в две шайбы. Нельзя такого в дальнейшем допускать.

Что поменяли после первого периода? Конечно, тренер после первого зашёл, дал указания, на чём нужно сконцентрироваться. Мы исправили ошибки, но не буду раскрывать какие.

Как получилось, что "Металлург" трижды пропустил? Сами себе "напривозили", сами допустили ошибки, где-то тактические — неправильно заблокировали. Не могу сказать, что "Трактор" что-то изменил», — приводит слова Коробкина пресс-служба клуба.

После этого матча «Металлург» занимает 1-е место в таблице Запада с 62 очками в активе. В следующем поединке команда встретится с «Шанхайскими Драконами» 3-го января 2026-го года.