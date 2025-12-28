Главный тренер «Торпедо» Алексей Исаков прокомментировал поражение своей команды в матче регулярного чемпионата КХЛ против «Нефтехимика» (0:5).

Алексей Исаков — главный тренер «Торпедо» t.me/torpedonn

«Достаточно непростой матч для нас получился. Результат расстраивает. Надо постараться максимально извлечь хорошие моменты, которые были. Нужно готовиться к следующей игре. Счёт на табло, говорить больше нечего.

В первом периоде была ставка на усталость соперника? Хотели оттолкнуться от своей игры. Не понравилось, что в первом периоде у нас было много ошибок, мы сами их совершали. Мне очень не понравился первый период», — передает слова Исакова «Матч ТВ».

После этого матча «Торпедо» занимает 5-е место в таблице Запада с 50-ю очками в активе. В следующей встрече нижегородцы сыграют против «Локомотива» 30-го декабря.