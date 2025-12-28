В очередном туре регулярного чемпионата КХЛ «Нефтехимик» из Нижнекамска одержал уверенную победу над «Торпедо» из Нижнего Новгорода, выиграв со счетом 5:0.

Андрей Белозеров globallookpress.com

В составе «Нефтехимика» голы забили Артем Сериков, Григорий Селезнев (дважды) и Андрей Белозеров (дважды). Дамир Жафяров отметился тремя результативными передачами. Вратарь нижнекамской команды Филипп Долганов сохранил свои ворота в неприкосновенности, оформив «сухой» матч.

Это вторая победа «Нефтехимика» над «Торпедо» в текущем сезоне. До конца чемпионата командам предстоит провести еще одну встречу.