Главный тренер «Барыса» Михаил Кравец прокомментировал поражение своей команды от «Амура» (1:4) в рамках регулярного чемпионата КХЛ.

Михаил Кравец
Михаил Кравец globallookpress.com

«Хочу поблагодарить болельщиков.  К сожалению, мы не порадовали их победой.  Вся серия получается парадоксальной: по результату — безобразие, а по созданным моментам и работе ребят мы вроде чемпионы.  Но в хоккее все решают голы.  Есть претензии к нападающим, в последних трех матчах забили всего три гола.  Стараюсь не обвинять вратарей.  Но должна быть ответственность.  Они должны нас выручать.  Все связано — нужно забивать и ловить.  Тогда будет положительный результат.  Сегодня дали сопернику создать шесть моментов, но проиграли матч.  Нужно терпеть, продолжать работать, находить пути к изменению неудачной серии, нельзя опускать руки.  Будем готовиться дальше.

Работа все время вместе происходит.  На первом собрании была поставлена задача высказывать мнение в любых ситуациях, а не просто подавать шайбы на льду.  Вы не представляете, сколько над большинством проделано работы.  Но нужно попадать в пустые ворота, а не бросать в штангу.  Не хватает мастерства и реализации моментов.  Будем работать», — приводит слова Кравца «Матч ТВ».

«Барыс» с 34 очками занимает девятое место в Восточной конференции.