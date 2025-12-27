Главный тренер «Барыса» Михаил Кравец прокомментировал поражение своей команды от «Амура» (1:4) в рамках регулярного чемпионата КХЛ.

Михаил Кравец globallookpress.com

«Хочу поблагодарить болельщиков. К сожалению, мы не порадовали их победой. Вся серия получается парадоксальной: по результату — безобразие, а по созданным моментам и работе ребят мы вроде чемпионы. Но в хоккее все решают голы. Есть претензии к нападающим, в последних трех матчах забили всего три гола. Стараюсь не обвинять вратарей. Но должна быть ответственность. Они должны нас выручать. Все связано — нужно забивать и ловить. Тогда будет положительный результат. Сегодня дали сопернику создать шесть моментов, но проиграли матч. Нужно терпеть, продолжать работать, находить пути к изменению неудачной серии, нельзя опускать руки. Будем готовиться дальше.

Работа все время вместе происходит. На первом собрании была поставлена задача высказывать мнение в любых ситуациях, а не просто подавать шайбы на льду. Вы не представляете, сколько над большинством проделано работы. Но нужно попадать в пустые ворота, а не бросать в штангу. Не хватает мастерства и реализации моментов. Будем работать», — приводит слова Кравца «Матч ТВ».

«Барыс» с 34 очками занимает девятое место в Восточной конференции.