Главный тренер «Трактора» Евгений Корешков поделился мнением об игре своей команды в матче регулярного чемпионата КХЛ против «Ак Барса» (2:3).

Евгений Корешков — главный тренер «Трактора» globallookpress.com

«Хороший, интересный матч. Мы имели хорошие моменты, могли спасти матч. Но решающим стал отрезок во втором периоде, когда пропустили две шайбы. Начали догонять, но не хватило времени. Извлечем уроки.

В следующих матчах у "Трактора" серьезные соперники? Календарь есть календарь. Но будем надеяться, что после Нового года команда преобразится и станет лучше. Новый год — время чудес.

Уже обжился в роли главного тренера? Я оказался в своей тарелке, а учиться нужно постоянно», — передает слова Корешкова «Матч ТВ».

После этого матча «Трактор» занимает 6-е место в таблице Востока с 39-ю очками в активе. В следующем поединке челябинцы сыграют против «Металлурга» 29-го декабря.