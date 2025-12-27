Главный тренер «Трактора» Евгений Корешков поделился мнением об игре своей команды в матче регулярного чемпионата КХЛ против «Ак Барса» (2:3).
«Хороший, интересный матч. Мы имели хорошие моменты, могли спасти матч. Но решающим стал отрезок во втором периоде, когда пропустили две шайбы. Начали догонять, но не хватило времени. Извлечем уроки.
В следующих матчах у "Трактора" серьезные соперники? Календарь есть календарь. Но будем надеяться, что после Нового года команда преобразится и станет лучше. Новый год — время чудес.
Уже обжился в роли главного тренера? Я оказался в своей тарелке, а учиться нужно постоянно», — передает слова Корешкова «Матч ТВ».
После этого матча «Трактор» занимает 6-е место в таблице Востока с 39-ю очками в активе. В следующем поединке челябинцы сыграют против «Металлурга» 29-го декабря.