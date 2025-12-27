Главный тренер «Ак Барса» Анвар Гатиятулин высказался о победе своей команды в матче регулярного чемпионата КХЛ против «Трактора» (3:2).

Анвар Гатиятулин — главный тренер «Ак Барса» globallookpress.com

«Помогла домашняя арена. Понимали, что соперник попытается воспользоваться тем, что мы выпали из игрового ритма, обратили на это внимание при подготовке к матчу.

Пауза в календаре накладывает свой отпечаток, нет полностью команды в деле, где-то не можем наигрывать связки. Большинство тоже требует тренировки, поэтому, что имеем, высокие задачи от нас никто не снимал.

Мы не меняли состав спецбригад, важно было посмотреть на всех ребят из обоймы, понять потенциал ребят. Последние два занятия провели в новых сочетаниях, смотрим, забили гол при большинстве, хорошие комбинации были, где-то не хватало точности в завершении», — передает слова Гатиятулина Чемпионат.

После этого матча «Ак Барс» располагается на 2-й позиции в таблице Востока с 54 очками в активе. В следующей встрече казанцы сыграют против «Северстали» 30-го декабря.