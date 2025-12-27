Главный тренер «Амура» Александр Андриевский прокомментировал победу своей команды над «Барысом» (4:1) в рамках регулярного чемпионата КХЛ.

Александр Андриевский globallookpress.com

«Все понимали важность игры, соперники находятся рядом в таблице. Нужно было выиграть. Ребята молодцы. Проявили мужской характер, выполнили все, о чем договаривались.

Как оцениваем выездную серию? Если брать очковую составляющую, то 50 процентов очков с выезда — хороший результат. Но всегда хочется большего.

Как перелеты влияют на функциональное состояние команды? Мы на это не обращаем внимания, у нас есть график, мы его придерживаемся», — приводит слова Андриевского «Матч ТВ».

«Амур» с 38 очками занимает 7-е место в Восточной конференции.