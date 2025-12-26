Смогут ли «ястребы» сократить отставание от лидеров Востока

Матч между «Авангардом» и «Металлургом» обещает стать дуэлью обороны против атаки. Омский клуб демонстрирует надёжность и умение играть в контратаках, тогда как магнитогорцы действуют ярко и результативно. Учитывая атакующий потенциал обеих команд и предыдущие встречи сезона, можно ожидать результативного матча с голами с обеих сторон

18:52 1:0. Толчинский не смог забить.

18:52 1:0. Прохоркин бросал верхом, но выше перекладины!

18:51 1:0. Яковлев подобным образом попробовал забросить, но не смог вратаря переиграть.

18:51 1:0. ГОЛ! Окулов с неудобной руки точно бросил!

18:50 Серия буллитов начинается!

65' Овертайм закончился.

65' Потуральски здорово убежал по левому флангу, сделал поперечный пас на дальнюю штангу, но передачу перехватили!

65' Последняя минута овертайма пошла.

64' Михайлис был на острие, но вновь хорош Серебряков.

64' Толчинский хорошо бросал, но Серебряков надёжен.

63' Теперь Чистяков набросил шайбу на ворота, с пятака Прохоркин был готов добить, но Смолин шайбу забирает.

63' Якупов бросил с пятака между щитков Смолину, но вратарь «Металлурга» надёжно играет и фиксирует шайбу!

62' Исхаков с пятака попытался обыграть Серебрякова, но в створ не попал.

62' В равных составах команды.

62' Орехов бросал, но зафиксировал её Серебряков.

61' Шарипзянов мужественно бросается под бросок Барака и блокирует его.

61' Барак с близкой дистанции добивал с пятака, но Серебряков парирует.

61' Овертайм начался. Минуту ещё в меньшинстве играть будут хозяева.

60' Третий период окончен.

60' Пресс бросил от синей линии верхом, Серебряков блином отразил шайбу!

60' Канцеров с левого фланга мощно бросил низом, но не попал в створ.

60' «Металлург» взял тайм-аут.

60' Удаление у «Авангарда». Атаковали большую часть третьего периода и вот такая развязка. Семён Чистяков получил малый штраф за подножку.

60' Минута до конца третьего периода.

59' Силантьев опасно атаковал ворота хозяев, Серебряков тащит и фолят омичи.

59' Маклауд бросил, но мимо.

58' Больше четырёх минут команды играют без остановок и всё время в обороне гости.

57' Войнов бросал, но попал в партнёра.

56' Блажиевский решил в одиночку вытащить омичей, трижды за минуту бросал, но Смолин всё отбивает.

56' Наваливается вновь «Авангард» на ворота «Металлурга», чуть ли не всей командой защищают створ на своём пятаке гости.

55' Волков бросил, но мимо.

54' Чеккони бросает, но Михайлис блокирует.

54' Окулов бросает, но мимо.

54' А теперь сам Блажиевский отрабатывает в обороне и блокирует бросок Козлова.

53' Блажиевский как из пушки выстрелил, но мимо.

52' Снова Чеккони бросал и опять не смог переиграть вратаря гостей.

52' Чеккони с правого фланга бросил с кистей, Смолин отбил.

51' Исхаков бросил в касание и вновь парирует Серебряков.

51' Вновь Паливко набрасывает от синей линии, на этот раз Барак здорово подставляет клюшку на дальнем пятаке, но снова Серебряков тащит!

51' Настоящий штурм ворот Серебрякова.

50' Паливко от синей линии набросил на ворота «Авангарда», но Серебряков уверенно фиксирует шайбу.

49' Рашевский здорово бросал и попади в створ, она бы в «девятку» залетела и вряд ли спас бы Смолин.

48' Исхаков и Коробкин бросали, но Серебряков хорошо играет.

47' Силантьев из-за ворот вылез на пятак, сделал передачу на Ткачёва, но бросок не получился у Владимира.

46' Силантьев отвечает броском в створ, но по позиции Серебрякова, который шайбу зафиксировал.

45' Войнов бросал, но Смолин отражает шайбу.

45' Лажуа бросил в створ, но Смолин сыграл надёжно и зафиксировал шайбу.

43' Силантьев заблокировал бросок Блажиевского.

43' Канцеров ответил своим броском, но Серебряков был надёжен.

43' Шарипзянов опасно набрасывал на пятак, Смолин отразил шайбу, Потуральски добивал, но кипер гостей всё перекрыл и не дал Эндрю завершить атаку.

42' Гооооооо!!! 1:1. Вот и Смолин капитулировал. У левого борта Рашевский выцарапал шайбу, протолкнул её на Прохоркина, Николай подхватил шайбу, вылез на пятак, выдержал шикарную паузу и бросил низом мимо Смолина!

42' Окулов бросил от правого борта, но Смолин на месте, фиксирует шайбу.

41' Темп игры снизился, но и не мудрено, невозможно весь матч играть на высочайших скоростях.

41' Третий период начался! Вбрасывание выиграли гости.

40' Окончен второй период. Скорости по-прежнему высокие, атак много, большое количество заблокированных бросков. Удалось гостям открыть счёт, но «Авангард» играет ничуть не хуже, даже периодами лучше, мощнее, но пока 0:1.

40' Последняя минута второго периода пошла.

39' Потуральски в створ бросает, но Смолин надёжен и фиксирует шайбу.

39' В равных составах команды.

38' Канцеров бросил в створ, но не очень опасно. Серебряков зафиксировал шайбу.

37' Мимо створа бросает Михайлис.

37' Удаление у «Авангарда»: за нарушение численного состава оштрафован Клим Костин.

37' Минулин издали набросил на пятак, игрок «Металлурга» клюшку на пятаке подставил, но шайба до Серебрякова не дошла.

36' Волков с левого фланга опасно бросал низом, но Смолин успел щитком отбить шайбу!

35' Хозяева взялись за дело, очень большое давление оказывают в чужой зоне.

35' Очень много заблокированных бросков.

35' Блажиевский дважды бросал, но опять здорово на блокировке действуют гости.

34' Опять Пономарёв бросает, на этот раз блокирует его Силантьев.

34' Пономарёв ответил опаснейшим броском, но Смолин на месте.

34' Канцеров с левого круга вбрасывания прицельно бросал с кистей, но не попал в створ!

33' В равных составах команды.

33' Шарипзянов и Волков штурмуют ворота смолина, но не доходят до вратаря шайба, блокируют защитники броски.

32' Шарипзянов набросил от синей линии, но на пятаке не смог никто за неё зацепиться.

31' Потасовка у ворот Смолина, Егор Коробкин толкался с кем-то из соперников и получил за это двухминутный штраф.

31' В равных составах команды.

31' Барак бросал почти наверняка, но Лажуа подстраховал всех, и вратаря, и защитников, взяв бросок на себя.

30' Дважды Силантьев бросал в одной атаке, но Серебряков тащит.

29' Яковлев от синей линии набросил на пятак, шайба отскочила на дальнюю штангу, откуда Силантьев, резко бросил, но мимо.

29' Удаление у «Авангарда». Артём Блажиевский наказан за подножку.

28' В контратаку убежали хоккеисты хозяева, Окулов с ползоны здорово бросил, но мимо створа!

27' Потуральски угодил в партнёра, а могло быть опасно!

27' Пономарёв опасно бросал, но Смолин на месте.

26' Мартынов бросил в створ, но Смолин зафиксировал шайбу.

26' Гоооооол!!!! 0:1. Подхватил шайбу после наброса Коробкин, сделал передачу на Люка Джонсона, которого оказался один на пятаке, здорово бросил в верхний угол ворот «Авангарда» и не спас в этот раз Серебряков. Коробкин и Коротков в асситентах.

26' Орехов и Коробкин в одной атаке бросали в створ, но Серебряков надёжен.

25' Силантьев из-за ворот вывалился на пятак, активно там боролся, дважды бросал, но оборона «Авангарда» вместе с Серебряковым справилась.

24' Опасная атака получилась у хозяев, Якупов на пятаке сделал поперечный поперечную передачу налево на Потуральски, в район дальней штанги, бросал практически в пустой угол Эндрю, но Смолин в падении совершает очередной блестящий сейв.!

22' Хорошая атака получилась у гостей, Орехов сделал передачу на Барака, на левый угол ворота, но Дерек не добрался до шайбы.

22' Барак ответил атакой и броском, но тоже завершение оказалось не самым опасным.

21' Чистяков опасно бросал, но ему помешали бросить прицельно.

21' Темпа матча по-прежнему высок.

21' Второй период начался! Вбрасывание выиграли хозяева.

20' Окончен первый период. Темп матча очень высокий, игра смотрится на одном дыхании, не хватает только голов, но просто блестяще действуют оба вратаря.

19' В равных составах команды.

19' Канцеров и Яковлев оказывали давление на пятаке, по разу бросили, но Серебряков на месте.

18' Пресс дважды бросал, сначала мимо, потом в партнёра угодил.

17' Удаление у хозяев: Наиль Якупов сцепился с Ореховым в центре площадки, долго его держал, чуть ли на удушающий не вышел, за что получил удаление на две минуты за грубость.

16' В равных составах команды.

16' Чистяков бросил в створ, но не очень опасно!

15' Лажуа и Шарипзянов атакуют, но мимо створа.

14' Удаление у «Металлурга». Дерек Барак отправился отдыхать на две минуты за подножку.

13' Блестяще играют оба вратаря.

13' Силантьев влетел в зону хозяев, сблизился с Серебряковым, дважды бросал, но переиграть вратаря «Авангарда» не смог!

13' 3 в 2 убежали омичи, Прохоркин получил и через паузу бросил, но Смолин не без труда шайбу зафиксировал.

12' А теперь уже Михайлис хорош на блокировке, Мартынова накрыл.

11' Шарипзянов блокирует бросок Михайлиса.

11' Маклауд стреляет в створ, но на месте Смолин.

11' Лажуа остался совершенно один на пятаке, пытался дважды переиграть Смолина, но голкипер гостей в падении спасает ворота «Металлурга»!

10' Коробкин блокирует бросок Блажиевского.

09' Первая опасная атака хозяев. Пономарёв прорвался вдель правого борта, сделал передачу на Лажуа, тот бросил, но Смолин парировал, Потуральски на отскоке первый, но и с его броском кипер справился.

08' В равных составах команды!

07' Отличный момент был у Барака, Ткачёв его вывел на ударную позицию, тот дважды бросал, но Серебряков вновь играет выше всяких похвал.

06' Первое удаление в матче! «Авангард» остаётся в меньшинстве, получил две минуты штрафа Игорь Мартынов за блокировку.

06' Спорный эпизод, судьи пошли смотреть видеоповтор по факту удаления.

05' Маклауд бросил с разворота с дальней дистанции, но неточно.

04' Потуральски заблокировал бросок Пресса.

04' Маклюков сильно бросает, но Серебряков на месте.

04' Чистяков щёлкнул, но попал в партнёра.

03' Исхаков здорово бросил, но попал в штангу.

03' Чистяков мимо.

02' Минулин от синей линии набросил на ворота хозяев, Серебрякова без проблем шайбу забрал в ловушку.

01' Серебряков чуть не привёз, завозившись с шайбой за воротами, но обошлось.

01' Ткачёв на пятаке попытался подставить клюшку, но шайба ушла мимо створа ворот «Авангарда».

01' Темп конечно задали команды очень высокий.

01' Канцеров отобрал шайбу в центральной зоне, прорвался по левому флангу и хорошо бросил, но Серебряков зафиксировал шайбу.

01' Матч начался. Вбрасывание выиграли хозяева.

До матча

16:28 Ждём зрелищной и бескомпромиссной игры! Трансляцию для вас проведёт Андрей Герасимов.

16:27 Команды появились на льду, скоро матч начнется!

16:20 Основные вратари: Никита Серебряков и Александр Смолин.

16:15 Главный судья: Алексей Белов (Ярославль, Россия); Главный судья: Дмитрий Беляев (Москва, Россия); Линейный: Илья Колясников (Нижний Тагил, Россия); Линейный: Максим Куприянов (Владимир, Россия).

16:10 Матч пройдет на льду «Джи-Драйв-Арены» в Омске (Россия), вмещающем 12011 зрителей.

Стартовые составы команд

Авангард: Никита Серебряков, Артём Блажиевский, Вячеслав Войнов, Максим Лажуа, Джозеф Чеккони, Семен Чистяков, Дамир Шарипзянов, Александр Волков, Иван Игумнов, Клим Костин, Михаил Котляревский, Майкл Маклауд, Игорь Мартынов, Константин Окулов, Василий Пономарёв, Эндрю Потуральски, Николай Прохоркин, Дмитрий Рашевский, Наиль Якупов.

Металлург: Александр Смолин, Алексей Маклюков, Артем Минулин, Валерий Орехов, Данила Паливко, Робин Пресс, Макар Хабаров, Егор Яковлев, Дерек Барак, Люк Джонсон, Руслан Исхаков, Роман Канцеров, Андрей Козлов, Егор Коробкин, Никита Коротков, Никита Михайлис, Игорь Нечаев, Александр Петунин, Дмитрий Силантьев, Владимир Ткачёв, Сергей Толчинский.

Авангард:

Омский «Авангард» подходит к матчу как самая надёжная команда Восточной конференции, пропустив всего 91 шайбу в сезоне — лучший показатель на Востоке. Голкипер Никита Серебряков в двух из трёх последних матчей оставил свои ворота «сухими», а линия обороны демонстрирует стабильность на протяжении всего сезона. При этом «ястребы» успешно сочетают оборонительные действия с контратаками: 125 заброшенных шайб и три форварда — Константин Окулов (40 очков), Эндрю Потуральски и Дамир Шарипзянов — входят в десятку лучших бомбардиров лиги. В последних 12 матчах команда одержала 10 побед, включая четыре на домашнем льду, и занимает третью строчку Восточной конференции с 51 очком после 36 матчей.

Металлург Мг

Магнитогорский «Металлург» лидирует в Восточной конференции и всей лиге, демонстрируя одну из самых мощных атак: 148 заброшенных шайб, 3,4 ожидаемого гола за матч. Лидеры первого звена Владимир Ткачёв (47 результативных баллов), Роман Канцеров и Дмитрий Силантьев задают темп в каждой игре. В последних шести матчах команда набрала очки, выиграв пять из шести выездных встреч. Магнитогорцы сумели компенсировать эпизодические осечки в обороне атакующей мощью, и именно это делает их одним из главных претендентов на Кубок Гагарина.

Личные встречи

В этом сезоне команды провели три очные встречи: «Авангард» одержал победы со счётом 5:1 и 3:1, «Металлург» выиграл один матч 4:1. Последнее противостояние состоялось 27 ноября 2025 года и завершилось победой «Авангарда» 3:1. Очные встречи показывают баланс сил, при этом каждая из команд способна на яркую результативную игру.

