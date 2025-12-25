Главный тренер «Северстали» Андрей Козырев оценил игру своей команды в матче регулярного чемпионата КХЛ против «Сочи» (4:3 ОТ).

Андрей Козырев — главный тренер «Северстали» globallookpress.com

«Изначально мы хотели бы поблагодарить наших болельщиков за их поддержку — и на выезде, и дома создают шикарную атмосферу. Это был последний домашний матч в уходящем году. И мы хотели их порадовать победой.

Матч складывался сложно для нас. Но ребята проявили характер и мастерство, особенно в концовке — и победили.

Команда нанесла 46 бросков? Да, действительно, мы старались больше бросать, атаковать ворота. Но здорово играл голкипер соперника, и вообще они делали много блокированных бросков.

Какой матч в 2025 году запомнился больше всего? Их нельзя разделить. Они все по‑своему особенные. Мы в каждом матче играем до конца для наших болельщиков, стараемся побеждать. Не всегда это удается. Но мы всегда бьемся до конца», — приводит слова Козырева «Матч ТВ».

После этого матча «Северсталь» располагается на 2-й позиции в таблице Запада с 53 очками в активе. В следующем поединке череповчане встретятся с «Салаватом Юлаевым» 28-го декабря.