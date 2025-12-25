«Северсталь» одержала победу над «Сочи» (4:3 ОТ) в матче регулярного чемпионата КХЛ.

Илья Иванцов — нападающий «Северстали» globallookpress.com

В основное время матча команды обменялись голами. У «Северстали» отличились Кирилл Танков на 14-й минуте, Руслан Абросимов на 24-й минуте и Илья Иванцов на 54-й минуте.

В составе «Сочи» шайбы забросили Дмитрий Кагарлицкий на 4-й минуте, Ноэль Хёфенмайер на 19-й и Макс Эллис на 30-й минуте.

Команды довели дело до овертайма, где сильнее оказалась «Северсталь». Победный бросок на счету Томаса Грегуара на 60-й минуте.