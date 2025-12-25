Главный тренер «Локомотива» Боб Хартли оценил игру своей команды в матче регулярного чемпионата КХЛ против московского «Динамо» (0:2).

Боб Хартли — главный тренер «Локомотива» globallookpress.com

«Тяжёлое поражение для нас. Хорошая игра была, создали достаточно много хороших моментов в атаке. В обороне тоже не так много позволили сопернику. Отыграли хороший матч, но не повезло с отскоком от нашей клюшки, зашёл гол — и это определило результат игры.

За месяц уже четвёртый раз матч без голов? 35 бросков сделали по воротам соперника, были достаточно хорошие голевые моменты. Надо сказать честно, что могли сыграть лучше в большинстве. А так моменты были, но не смогли забить», — передает слова Хартли Чемпионат.

После этого матча «Локомотив» занимает 1-е место в таблице Запада с 54 очками в активе. В следующем поединке команда сыграет против «Торпедо» 30-го декабря.