Главный тренер СКА Игорь Ларионов прокомментировал выступление своей команды в текущем сезоне.

«За победами, поражениями есть свои истории.  Команда начинает обретать себя, формируется коллектив и костяк.  Я вижу содержание и те элементы, которые радуют глаз и болельщиков.  Смотрю на выдающегося маэстро Валерия Гергиева, когда он дирижирует оркестром из 80 человек.  Ты хочешь, чтобы было также: плавно, органично и давало эстетику.  Пока мы не там.

Хочется, чтобы технические возможности игроков, та импровизация, которая должна проявляться, были на уровень выше.  Он ближе, но всегда есть к чему стремиться.  Победы дают возможность успокоиться, чтобы не было стресса.  Мы идем вперед.  Не сомневаюсь, что мы будем там, где хотим.  А это, естественно, быть чемпионами.  Вторых не помнят», — приводит слова Ларионова пресс-служба СКА.

СКА с 43 очками занимает 7-е место в Западной конференции.