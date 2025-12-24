Главный тренер СКА Игорь Ларионов прокомментировал выступление своей команды в текущем сезоне.

Игорь Ларионов

«За победами, поражениями есть свои истории. Команда начинает обретать себя, формируется коллектив и костяк. Я вижу содержание и те элементы, которые радуют глаз и болельщиков. Смотрю на выдающегося маэстро Валерия Гергиева, когда он дирижирует оркестром из 80 человек. Ты хочешь, чтобы было также: плавно, органично и давало эстетику. Пока мы не там.

Хочется, чтобы технические возможности игроков, та импровизация, которая должна проявляться, были на уровень выше. Он ближе, но всегда есть к чему стремиться. Победы дают возможность успокоиться, чтобы не было стресса. Мы идем вперед. Не сомневаюсь, что мы будем там, где хотим. А это, естественно, быть чемпионами. Вторых не помнят», — приводит слова Ларионова пресс-служба СКА.

СКА с 43 очками занимает 7-е место в Западной конференции.