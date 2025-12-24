Главный тренер «Нефтехимика» Игорь Гришин прокомментировал поражение своей команды от «Авангарда» (3:4 ОТ) в рамках регулярного чемпионата КХЛ.

Игорь Гришин globallookpress.com

«Трудный матч, много оборонялись. Меньшинство нас взбодрило, второй и третий период нормально контратаковали, создавали моменты. К сожалению, не смогли удержать преимущество. Обидно, но что делать.

Доволен ли тем, как команда выполняла установку до первого удаления? Нет. Мы очень много играли в своей зоне. Выстояли и не пропустили — это очень важно. Дальше стали наглее атаковать, вышли вперед.

Как себя чувствует Долганов? Пытаемся давать ему возможность восстанавливаться, копить силы, где‑то освобождаем от тренировок. Было много бросков, потому что не могли вывести шайбу из своей зоны. Ребята молодые, где‑то опыта не хватило, но в начале второго периода не удалось вывести шайбу из зоны, поэтому и получили», — приводит слова Гришина «Матч ТВ».

«Нефтехимик» набрал 39 очков и занимает 5-е место в Восточной конференции.