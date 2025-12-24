Иван Демидов, нападающий «Монреаля», возглавил гонку бомбардиров среди новичков НХЛ в сезоне 2025/26. В матче регулярного чемпионата против «Бостона» (6:2) 20-летний российский хоккеист забросил шайбу и сделал результативную передачу. Теперь на его счету 30 (9+21) очков в 37 матчах.

Иван Демидов globallookpress.com

Он обошел Беккетта Сеннека из «Анахайма», который в 37 играх забросил 11 шайб и сделал 17 передач. На третьем месте по результативности среди защитников «Айлендерс» находится Мэттью Шефер, набравший 24 (9+15) очка в 37 матчах.

«Монреаль» расположился на четвертой строчке Восточной конференции, имея в своем активе 45 очков. В ближайшем матче «Канадиенс» сыграют на выезде против «Тампы». Встреча состоится 29 декабря.