Омские «ястребы» добились победы в овертайме над «волками» из Нижнекамска

«Авангард» добился сложной, но заслуженной победы, взяв верх над «Нефтехимиком» со счётом 4:3 в овертайме. Омичи владели инициативой на протяжении большей части встречи и практически втрое превзошли соперника по количеству бросков, однако долго не могли конвертировать игровое преимущество в комфортный счёт. Нижнекамцы цеплялись за результат и использовали свои немногочисленные моменты, но в дополнительное время давление «ястребов» всё-таки сказалось

64' Матч окончен!

64' Гоооооол!!!! 4:3. Окулов протащил шайбу к воротам, нашёл передачей Лажуа, котрый прострелил на дальнюю штангу, откуда Василий Пономарёв бросил точно в цель!

63' Николишин вывел Селёзнева «один в ноль», но тот не смог переиграть Серебрякова!

62' Жафяров из-за ворот доставил шайбу на пятак, но Федотов не смог продавить щиток Серебрякова!

61' Маклауд нанёс бросок, но Долганов здорово среагировал.

60' Овертайм начался.

60' Основное время закончилось. Нас ждём овертайм. Прекрасный 3-й период с драматичной концовкой.

60' 54 секунды до конца третьего периода.

60' Гооооол!!! 3:3. Вот это развязка. Сработал ход с заменой вратаря на шестого полевого! Окулов из-за ворот сделал передачу на пятак, куда влетел Николай Прохоркин влетел и броском в касание пробил Долганова!

60' Минута до конца первого периода.

59' Шарипзянов не позволил закатиться шайбе в пустые ворота, оставив свою команду в игре!

59' Серебряков отправился на лавку, вшестером на льду хозяева.

59' Две минуты до конца третьего периода.

58' Опять атакуют гости, Профака из убойной позиции бросал, но на этот раз Серебряков надёжно сыграл.

57' Гоооооол!!! 2:3. Были на грани, а теперь по факту уступают. Всё-таки пробивают Серебрякова и опять Герман Точилкин главное действующее лицо! Митякин обокрал Чеккони и сделал пас на пятак под удар Точилкину, который расстрелял ворота Серебрякова!

56' 47 бросков в створ у «Авангарда», но омичи опять были на грани пропущенной шайбы.

55' Берут видеоповтор омичи и оказываются правыми, судьи отменяют гол из-за блокировки вратаря.

55' Точилкин оказался на омском пятаке, не смог продавить Серебрякова, но Селёзнев вместе с голкипером затолкал шайбу в ворота!

55' Бажиевский довольно опасно бросал, но Долганов в порядке. Фиксирует шайбу.

53' Пономарёв бросил с ползоны, но над перекладиной!

52' Якупов бросил от синей линии, но отбились гости.

51' Не получилось большинство у гостей, омичи в полном составе.

50' Белозёров дважды бросал по центру зоны, но именно первая попытка заставила по-настоящему поработать Серебрякова!

49' Эндрю Потуральски всё-таки отправляется на скамейку штрафников за игру высоко поднятой клюшкой.

49' Идёт просмотр по вопросу удаления хоккеиста «Авангарда».

49' Два подряд броска Белозёрова и Федотова блокируют Лажуа и Игумнов.

48' Селезнёв ответил броском в створ хозяев, но Серебряков надёжен.

48' Шарипзянов и Чеккони нагружают бросками Долганова, но кипер в порядке.

48' Попугаев ворвался в чужую зону вдоль левого борта и бросил в ближний угол ворот, но Серебряков надёжно сыграл.

47' Хлыстов бросил от левого круга вбрасывания, но шайба не долетела до Серебрякова, попав в одного из защитников «Авангарда».

46' Гоооооол!!! 2:2. Войнов низом бросил от правого борта, Долганов парировал, шайба отскочила от вратаря, защитники на этот раз проиграли не удачно сыграли на отскоке, а первым оказался нападающий омичей Василий Пономарёв, который и отметился результативным броском. Войнов и Якупов в ассистентах.

46' Куча мала на пятаке гостей, всем скопом навалились хоккеисты обеих команд, но так и не протолкнули шайбу за линию ворот! Долганов отчаянно боролся и вышел победителем из этого столпотворения.

45' Рашевский опасно бросал, но по позиции Долганова.

44' Не могут пока собраться хозяева. Несмотря на счёт, опасней атакуют гости.

43' Вывели на бросок Селезнёва, но Серебряков надёжно сыграл и вытащил шайбу из верхнего угла ворот.

42' «Нефтехимик» не собирается отсиживаться в обороне, активно прессингуют и катят в атаку.

41' Опасность на пятаке гостей случилась, Потуральски навёл суету, но Долганов вновь спасает команду.

41' Третий период матча начался. Гости выиграли вбрасывание.

40' Второй период окончен!! После спасения Долганова игра перевернулась, вместо уверенных 2:0 в пользу «Авангарда», гости забросили две шайбы и теперь в третьем отрезке матча хозяевам придётся сильно постараться, чтобы изменить ход матча.

40' Минута до конца периода.

39' Гооооол!!!! 1:2. Потеряли «ястребы»шайбу в средней зоне, тут же последовала передача на Германа Точилкина, который вывалился от правого борта «один в ноль» и отправил шайбу в ворота Серебрякова! Селезнёв в ассистентах.

38' «Нефтехимик» в полном составе.

38' «Авангард» в полном составе.

36' Большинство гостей продлилось не более минуты, теперь очередь гостей посидеть на лавке штрафников — Герман Точилкин удалён на две минуты за подножку.

36' Клим Костин удалён на две минуты за бросок клюшки. «Авангард» в меньшинстве.

34' Хлыстов здорово бросал в створ ворота «Авангарда», но кипер на месте.

33' Гоооооол!!!!! 1:1. Профака сделал передачу из-за ворот, а Андрей Белозёров прекрасным броском с усов угодил под дальнюю штангу! Вот вам и вечная истина: не забиваешь ты — забьют тебе. Жафяров и Профака в ассистентах.

32' Сумасшедший сейв от Долганова!!!!! Рашевский прорвался вдоль левого борта и сделал передачу на пятак, откуда Котляревский бросал наверняка, но Долганов переместился и прекрасно сработал ловушкой!

32' Пономарёв отметился двумя бросками в створ, но Долганов прекрасен на последнем рубеже.

31' Окулов дважды за атаку бросил в сторону ворот гостей, но оба раза мимо.

31' «Авангард» как-будто в большинстве играет, тотальное преимущество во всех компанентах.

30' Штурмуют хозяева ворота Долганова, но кипер пришёл в себя после пропущенной шайбы и парирует все броски. Атаковали Лажуа, Шарипзянов, Костин, Блажиевский.

29' Пономарёв от правого борта простреливал на пятак гостей, но рикошет от клюшки защитника отправил шайбу за ворота.

28' Ответил Котляревский броском в створ, но и вратарь гостей надёжно сыграл.

28' Хоружев здорово бросил, но по позиции Серебрякова.

27' Затишье в матче.

26' Фьоре бросал в створ, но здорово сыграл Долганов.

26' Выравнивается игра после гола. Немного успокоились хозяева.

25' Шарипзянов бросил сильно, но мимо!

25' Потуральски неплохо бросал в дальнюю «девятку», но Долганов надёжно сыграл.

24' Крощинский заблокировал бросок Окулова.

23' Блажиевский опасно бросал, но в этот раз Долганов смог прижать и зафиксировать шайбу.

22' Гооооол!!! 1:0. Наиль Якупов получил передачу в средней зоне, бросил с ползоны и шайба предательским образом проползла под щитками Долганова! В ассистентах Блажиевский.

21' Начался второй период.

20' Первый период окончен.

20' Профака хорошо бросал под занавес периода от правого борта, но прямо по позиции вратаря «Авангарда».

19' Котляревский бросал с острого угла, но Долганов надёжно сыграл.

19' Редкая атака «Нефтехимика» заканчивается броском в створ, постарался Федотов, но Серебряков спокойно парирует.

18' Пономарёв получил шанс на бросок, но Долганов щитком в полушпагате здорово отразил шайбу!

18' Пятая минута игры без пауз.

17' Котляревский из правого круга вбрасывания бросил с кистей, но мимо дальнего угла нижнекамских ворот!

16' Без остановок игра идёт больше трёх минут.

15' В равных составах команды. Вроде у омичей лучшее большинство в лиге, а получилось так, что «Нефтехимик» был в меньшинстве опасней на порядок.

14' Хоружев вывалился один на один с Серебряковым, но бросил мимо! Вот это меньшинство!!!

14' Хоружев обокрал Маклауда на выходе из зоны и сделал классную скидку на пятак, откуда Попугаев нанёс бросок, но не переиграл Серебрякова!

13' Первое удаление в матче. У «Нефтехимика» получает малый штраф Евгений Митякин за задержку соперника клюшкой.

13' Якупов опасно бросал по центру, но Долганов здорово парирует.

12' Небольшое затишье в матче. Пару минут без ворот команды играют.

11' С ощутимым преимуществом играют «ястребы».

10' 9-2 по броскам в пользу хозяев.

09' Два в одного вываливались омичи и бросил с неудобной руки Пономарёв, но Долганов надёжно ловушкой отбил.

09' от левого борта хорошо бросил Фьоре, но прямо по позиции Долганова, который зафиксировал шайбу.

08' Пастухов зарядил мимо створа ворот «Авангарда».

08' Чистяков бросает, но Долганов фиксирует шайбу.

07' Игумнов и Шарипзянов на острие атак «Авангарда» создают активность, бросаю в створ, но Долганов очень надёжно играет.

06' Селезнёв ответил броском в створ, но кипер хозяев надёжен.

06' Якупов бросил в створ, но не очень опасно!

05' Окулов размял Долганова.

04' А теперь Долганов вступает в дело после броска Блажиевского.

04' «Волки» впервые попали в створ, Артамонов бросал, но Серебряков надёжен.

03' Прохоркин заблокировал бросок Хлыстова.

02' Первый бросок в створ от «ястребов», Блажиевский отметился.

02' Первый бросок в матче, но пока до створа шайба не долетела: Чистяков бросал, Пастухов блокировал.

01' С мощного прессинга начали хозяева, но «волков» не смутили.

01' Матч начался! Вбрасывание выиграли гости.

До матча

16:29 Ждём зрелищной и бескомпромиссной игры! Трансляцию для вас проведёт Андрей Герасимов.

16:28 Команды появились на льду, скоро матч начнется!

16:15 Основные вратари: Никита Серебряков и Филипп Долганов.

16:10 Матч пройдет на льду «Джи-Драйв-Арена» в Омске (Россия), вмещающем 12011 зрителей.

Стартовые составы команд

Авангард: Андрей Мишуров, Никита Серебряков, Вячеслав Войнов, Дамир Шарипзянов, Джозеф Чеккони, Максим Лажуа, Семён Чистяков, Артём Блажиевский, Майкл Маклауд, Джованни Фьоре, Иван Игумнов, Константин Окулов, Эндрю Потуральски, Клим Костин, Михаил Котляревский, Наиль Якупов, Николай Прохоркин, Александр Волков, Василий Пономарёв, Дмитрий Рашевский.

Нефтехимик: Ярослав Озолин, Филипп Долганов, Фёдор Крощинский, Никита Хлыстов, Динар Хафизуллин, Лука Профака, Тимур Хайруллин, Илья Пастухов, Максим Федотов, Никита Попугаев, Николай Криволапов, Александр Дергачёв, Григорий Селезнёв, Герман Точилкин, Владислав Барулин, Евгений Митякин, Никита Хоружев, Никита Артамонов, Андрей Белозёров, Иван Николишин, Дамир Жафяров, Булат Шафигуллин.

Авангард

Омский клуб уверенно проводит текущий регулярный чемпионат и по праву остается в группе лидеров Восточной конференции. После 18 матчей «Авангард» набрал 49 очков и занимает третье место, одержав 23 победы. Команда Ги Буше стабильно набирает очки и крайне редко допускает затяжные спады: в 11 последних встречах «ястребы» потерпели всего два поражения — от «Нефтехимика» (5:6) и «Сибири» (2:4). Ключевым фактором успеха омичей остается игра в неравных составах. «Авангард» — лучший клуб КХЛ по реализации большинства с показателем 38,4%, а также один из самых надежных в обороне. После неудачи с «Сибирью» команда дважды подряд сыграла на ноль, обыграв «Нефтехимик» и «Локомотив» со счетом 3:0. Вратарь Никита Серебряков стал одной из главных фигур этих побед, а средний показатель ожидаемых пропущенных шайб (xGA — 2,69) уступает на Востоке только «Ак Барсу». В атаке тон задает Константин Окулов, который набрал уже 35 очков по системе «гол+пас».

Нефтехимик

Нижнекамцы идут пятыми в Восточной конференции, имея в активе 38 очков и 18 побед. Команда Игоря Гришина в целом проводит качественный сезон, однако регулярно сталкивается с неудачными отрезками. Очередной спад пришелся на декабрь: «Нефтехимик» проиграл четыре матча подряд, уступив «Ак Барсу» (1:3), «Торпедо» (2:5), «Авангарду» (0:3) и «Металлургу» (3:4 по буллитам). Основные проблемы команды связаны с обороной. В большинстве матчей «волки» пропускают не менее трех шайб, а особенно неудачным остается второй период, где разница голов составляет 33:43. При этом «Нефтехимик» способен навязывать борьбу даже лидерам конференции: в начале месяца нижнекамцы обыграли «Металлург» в овертайме (2:1), а в последней встрече довели матч с тем же соперником до серии буллитов, показав лучшую результативность за декабрь.

Личные встречи

Соперники провели между собой 57 матчей в КХЛ: 36 побед на счету омичей, 21 — у нижнекамцев. В текущем сезоне команды встречались трижды: «Авангард» был сильнее в двух играх (2:1 и 3:0), «Нефтехимик» ответил победой в результативном матче — 6:5.

