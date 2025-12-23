Обзор матчей регулярного чемпионата НХЛ в ночь на 23 декабря.

«Тампа» — «Сент-Луис» — 4:1

В составе победителей шайбы забрасывали Понтус Хольмберг, Даррен Раддиш, Энтони Чирелли и Оливер Бьоркстранд. Нападающий Никита Кучеров сделал два ассиста. Всего в этом сезоне у 32-летнего россиянина стало 45 (13+32) очков в 32 матчах.

У гостей единственный гол на счету Джастина Фолка.

Вратарь «Тампы» Андрей Василевский отразил 23 броска в створ из 24 и был признан второй звездой матча.

«Тампа» в 36 матчах набрала 43 очка и занимает 4-е место на «Востоке». «Сент-Луис» (36 очков после 38 матчей) расположился на 10-м месте на «Западе».

«Филадельфия» — «Ванкувер» — 5:2

В составе хозяев отличились Карл Грундстрем, Кристиан Дворак, Оуэн Типпетт, Никита Гребенкин и Матвей Мичков.

Также у Гребенкина результативная передача. В текущем сезоне 22-летний форвард 24 матчах набрал 6 (2+4) очков. 21-летний Мичков в 35 матчах заработал 20 (9+11) очков.

У гостей шайбы забрасывали Макс Сассон и Дрю О'Коннор.

«Ванкувер» прервал серию из 4-х побед подряд и сейчас занимает 15-е место в Западной конференции с 33 очками после 36 матчей. «Филадельфия» (43 очка после 35 матчей) расположилась на 3-м месте в «Востока».

«Анахайм» — «Сиэтл» — 1:3

Голы в составе гостей забили Фредерик Годро и Джордан Эберле (дубль). На счету Каапо Какко две результативные передачи.

Автором единственной заброшенной шайбы «Дакс» стал Микаэль Гранлунд.

«Анахайм» с 44 очками после 37 матчей сохраняет четвертое место на «Западе». «Сиэтл» (34 очка в 34 играх) располагается на 11-й строчке.

«Лос-Анджелес» — «Коламбус» — 1:3

Две шайбы в составе победителей на счету Мэйсона Маршмента, также отличился Кирилл Марченко, у которого теперь в этом сезоне 27 (11+16) очков в 32 матчах. Дмитрий Воронков сделал ассист, у него 24 (13+11) очка в 36 играх.

За «Кингз» единственный гол забил Андрей Кузьменко. Теперь у него 10 очков (6+4) в 30 встречах.

«Лос-Анджелес» потерпел 5-е поражение в последних 6 матчах и с 39 очками занимает 7-е место в таблице Западной конференции. «Коламбус» набрал 36 очков и располагается на предпоследней, 15-й позиции на «Востоке».