Предстоящая встреча выглядит как противостояние команд с разным турнирным давлением. «Локомотив» обязан набирать два очка на своём льду, чтобы удержаться в лидерах Запада, тогда как «Адмирал» цепляется за теоретические шансы на плей-офф, но приезжает в Ярославль на фоне затяжного спада. С учётом текущей формы гостей и проблем с атакой, хозяева подходят к игре в статусе явного фаворита

41' И сразу же бросок от синей линии от Береглазова, но Шугаев надёжно сыграл.

41' Начался третий период. Вбрасывание выиграли хозяева.

40' Второй период закончен. В отличии от первого, этот отрезок матча стал гораздо ярче и результативней. Активировался «Адмирал», что приятно удивило. Ждём жаркую концовку матча.

40' Минута до конца периода.

39' Гоооол!!!! 2:2. Полунин выиграл единоборство за воротами и выкатил шайбу под бросок Алексееву, который как из пушки зарядил в створ — абсолютно без шансов для Шугаева.

38' В равных составах команды.

38' Гооооол!! 1:2. Вот это да. Сошников получил шайбу на дальнем крае правого круга вбрасывания и мощно щёлкнул, через рикошет от клюшки защитника шайба залетела в ворота. Завгородний и Шулак в ассистентах.

37' Удаление у «Локомотива». Гернат получил штраф за подножку.

37' Сошников получил шайбу в центре правого круга вбрасывания и прицельно бросил в створ, но Мельничук парировал, а с пятака защитник выбросил шайбу.

36' Олсон прорвался вдоль левого борта и бросил с острого угла, но сильно мимо, шайба улетела за пределы площадки.

35' Немного успокаивается игра. Ещё и остановок стало много.

34' Каким-то чудом не забил Каюмов, он остался один перед воротами, чуть дальше пятака, но переиграть Шугаева не смог.

34' В равных составах команды.

33' Сошников заблокировал бросок Полунина.

33' Активно начали большинство хозяева: Рафиков опасно бросал, но Шугаев парировал.

32' Удаление у «Адмирала». Аркадий Шестаков получил две минуты штрафа за блокировку.

32' Рафиков бросал от правого борта, но просто размял вратаря гостей.

31' Шулак заблокировал бросок Каюмова.

31' Полунин отвечает броском в створ, но Шугаев на месте, «Адмирал» на плаву, не собирается тонуть.

30' Гутик продолжает набивать статистику бросков, но пока результативных нет.

30' Завгородний вроде бы не слишком опасно бросал, но Мельничук решил зафиксировать шайбу. Коммерческая пауза в игре.

29' Бросок Иванова, но шайба пролетает рядом со створом.

28' Солянников заблокировал бросок Берёзкина, опасно было.

27' Алексеев отвечает броском в створ, но по позиции Шугаева.

27' Гутик по-прежнему создаёт активность у чужих ворот, но пока его броски до цели не доходят.

26' Фрэз щёлкнул, но мимо.

26' Второй период прям на радость интересный и темп игры гораздо выше, чем в первом.

25' Вот и Радулов активизировался, два в одного по сути выкатывались, Александр притормозил, развернулся, попытался с разворота бросить с неудобной руки, находясь чуть левее пятака, но шайба застряла в коньках защитников.

24' Острее смотрится в дебюте второго периода «Адмирал», Сошников опасно прорывался на пятак, но там ничего сделать не удалось.

22' Ещё один опасный момент перед воротами «Локомотива», Гутик прорвался по центру к воротам гостей, немного закрутился, оказался спиной к створу и мог бы бросить сам с разворота, но зачем то отдал передачу в борьбу. В итоге момент исчерпан.

21' Гооооол!!! 1:1. Ничего беды не предвещал. Получил шайбу от Сошникова Гераськин, проходит через центр, смещается чуть вправо и сильно, из под себя бросает шайбу поперёк ворот, никто её перехватить не смог, а на дальней уже в пустые ворота спокойно завершал Никита Сошников.

21' Начался второй период! Вбрасывание выиграли хозяева.

20' Окончен первый период. Скучная игра — давайте будем откровенными, на последней минуте периода завелись железнодорожники, но опять же, ничего особо опасного не создали. Если бы не шайба Радулов, то и вспомнить было бы нечего.

20' Концовку забрали хозяева, два заблокированных броска и под сирену в створ попал Черепанов, но Шугаев был надёжен.

20' Последняя минута периода пошла.

19' Кудашов попал в створ, но совсем не опасный бросок.

18' Елесин здорово щёлкнул в сторону ворот по центру от синей линии, были партнёры на пятачке, но зацепиться за шайбу никто не смог, мимо створа пролетела.

18' Так и уснуть можно...

17' Гутик только с искрой играет, пытается в одиночку переть на защитников ярославцев, но пока его попытки нельзя назвать удачными.

16' От синей линии, от левого борта бросал Мисюль, но мимо.

16' Вот так спокойно и ненавязчиво 15 минут матча уже позади.

15' Железнодорожники вообще на минимальных оборотах играют, не напрягаются особо, да и не из-за чего пока.

14' Нет пока огня в глазах у «моряков», как-то безыдейно в атаке играют.

14' Спокойно выстояли ярославцы в меньшинстве. В равных составах команды.

13' Пока ничего опасного создать гости не могут.

12' Первое удаление в матче в составе «Локомотива». 2 минуты штрафа получил Кирьянов Никита за подножку.

11' Шалунов бросает, но мимо.

10' Олсон вышел на ударную позицию, но бросок пришёлся в своего же партнёра.

09' Шестаков заблокировал бросок Ульева.

09' Кирьянов бросил в створ, но Шугаев не испытал трудностей.

08' Гоооооол!!!! 1:0. Ошибся Шэн в чужой зоне, поборолся с ним здорово Иванов, шайба оказалась у Никулина, тот дал передачу от левого борта в разрез через половину площадки в чужую зону на Радулова, который убежал на рандеву с вратарём «Адмирала», Александр обыграл спокойно Шугаева и открыл счёт в матче.

07' Опасно атакуют гости, Шулак прорывался вдоль левого борта, но бросок цели не достиг — мимо.

06' Радулов из под себя, между своих ног, делал поперечную передачу — прекрасно по задумке, да и по исполнению классно, однако до адресата шайба не дошла.

06' Хорошую атаку провели хозяева, шайба металась на пятаке, но до неё так никто из ярославцев не добрался, до броска дело так и не дошло.

05' Какое-то подобие броска в створ ворот «Локомотива» от Гутика, но Мельничук на месте.

04' Более четырёх минут команды играют без ворот, ни одного броска в створ.

03' Очень размеренная игра. Ровным счётом ничего интересного не происходит.

02' Старков нанёс первый бросок в сторону ворот, но мимо.

02' Больше шайбой пока владеют гости.

01' Спокойное начало матча!

01' Матч начался. Вбрасывание выиграли хозяева.

До матча

18:59 Ждём зрелищной и бескомпромиссной игры! Трансляцию для вас проведёт Андрей Герасимов.

18:57 Команды появились на льду. Матч скоро начнётся!

18:50 Основные вратари: Алексей Мельничук и Дмитрий Шугаев.

18:40 Главный судья: Алексей Васильев (Санкт-Петербург, Россия); Главный судья: Глеб Лазарев (Пермь, Россия); Линейный: Владимир Бутурлин (Саратов, Россия); Линейный: Александр Литвинов (Россия).

18:35 Матч пройдет на льду «Арена-2000-Локомотив» в Ярославле (Россия), вмещающем 9071 зрителей.

Стартовые составы команд

Локомотив: Алексей Мельничук, Даниил Исаев, Александр Елесин, Алексей Береглазов, Мартин Гернат, Марк Ульев, Никита Черепанов, Рушан Рафиков, Даниил Мисюль, Никита Кирьянов, Георгий Иванов, Степан Никулин, Артур Каюмов, Вадим Дудоров, Артём Кузин, Александр Радулов, Байрон Фрейз, Павел Красковский, Максим Берёзкин, Максим Шалунов, Александр Полунин, Денис Алексеев.

Адмирал: Арсений Цыба, Дмитрий Шугаев, Павел Коледов, Дмитрий Дерябин, Артём Кудашов, Семён Ручкин, Георгий Солянников, Либор Шулак, Марио Грман, Павел Шэн, Дмитрий Завгородний, Степан Старков, Кайл Олсон, Никита Тертышный, Александр Дарьин, Аркадий Шестаков, Иван Муранов, Вячеслав Основин, Даниил Гутик, Игорь Гераськин, Никита Сошников.

Локомотив

Ярославский клуб подходит к матчу в статусе лидера Западной конференции. После 39 сыгранных встреч «Локомотив» набрал 52 очка и ведёт плотную борьбу за первое место с московским и минским «Динамо». При этом у конкурентов есть матчи в запасе, поэтому фактор стабильного набора очков для команды по-прежнему критичен. Домашние игры остаются важным ресурсом: в декабре ярославцы на своём льду обыграли минское «Динамо» (3:2 Б) и ЦСКА (2:1 Б). Концовка осени для команды выдалась непростой — в ноябре и начале декабря «Локомотив» проиграл пять матчей из шести. Однако затем коллектив сумел перестроиться и выдал серию из четырёх побед подряд, которая оборвалась лишь в прошлой встрече с «Авангардом» (0:3). В том матче ярославцы впервые за долгое время остались без заброшенных шайб, что выбивается из их привычной модели — команда редко допускает «сухие» поражения.

Адмирал

Дальневосточный клуб проводит неровный сезон и пока располагается на 10-й строчке Восточной конференции. В активе «Адмирала» 30 очков после 35 матчей, а отставание от зоны плей-офф составляет всего четыре балла. Формально борьба за топ-8 продолжается, однако текущие результаты команды Ильнура Гизатуллина не добавляют оптимизма. В семи последних матчах регулярного чемпионата «Адмирал» потерпел шесть поражений, причём все — в основное время. Единственную победу на этом отрезке удалось одержать в гостях над «Сибирью» (3:2), после чего последовали неудачи в играх с «Амуром» (1:3) и «Автомобилистом» (2:3). Команда регулярно испытывает проблемы при игре под давлением и часто уступает инициативу уже во втором периоде.

Личные встречи

История очных встреч также на стороне ярославцев. В пяти последних матчах между командами «Локомотив» одержал три победы в основное время, включая успехи со счётом 3:1, 4:1 и 3:0. В этих играх соперники редко радовали высокой результативностью, а большинство встреч проходили в прагматичном ключе с акцентом на оборону и дисциплину.