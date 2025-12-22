Нападающий «Металлурга» Владимир Ткачев высказался о потенциале партнера по команде Романа Канцерова.

Роман Канцеров — нападающий «Металлурга» globallookpress.com

«Канцеров хочет попробовать свои силы в НХЛ? У каждого хоккеиста есть мечта, у каждого хорошего хоккеиста возникает мысль попробовать свои силы в НХЛ. И если Ромка захочет, ему никто препятствовать не будет, мы только пожелаем ему удачи и будем следить за его игрой.

Даю ли советы молодым игрокам? Я вообще не люблю советы давать. Тут, знаете, каждый сам в ответе за свою жизнь. Могу посоветовать какие-то игровые аспекты поправить, как где-то сыграть лучше. А глобальные советы по жизни давать не моё», — сказал Ткачев Чемпионату.

В нынешнем сезоне Канцеров провел за «Металлург» 35 матчей, забросил 23 шайбы и сделал 17 голевых передач.