Двукратный олимпийский чемпион Вячеслав Фетисов высказался о безголевой серии капитана «Вашингтона» Александра Овечкина, которая продолжается 8 матчей подряд.

Александр Овечкин — нападающий «Вашингтона» globallookpress.com

«Такие непростые ситуации бывают у всех хоккеистов. Я думаю, что Саша сможет справиться с ней и проявит себя во второй части сезона.

И его возраст на ней не сказывается. Ведь в прошлом сезоне он был всего на год моложе, а сколько шайб забил», — цитирует Фетисова «РИА Новости».

В нынешнем сезоне Овечкин провел за «Вашингтон» 36 матчей, забросил 14 шайб и сделал 17 голевых передач.