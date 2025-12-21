В воскресенье, 21 декабря, «Детройт Ред Уингз» примет «Вашингтон Кэпиталс» в рамках регулярного сезона Национальной Хоккейной Лиги. Следить за ходом встречи можно в нашей онлайн-трансляции

08' Эндрю Копп классное подправление совершил на пятаке у ворот «Вашингтона», сумел среагировать вратарь гостей Логан Томпсон.

07' Массированная атака «Вашингтона», но 2 броска пришлись мимо створа ворот «Детройта».

07' Выровнялась игра, соперники атакой на атаку отвечают.

06' В полном составе «Детройт».

05' Бросок Энтони Бовиллье от синей линии «Детройта», зафиксировал шайбу вратарь Тальбо.

04' Вывели шайбу из собственной зоны хоккеисты «Детройта» в меньшинстве.

04' Удаление у «Детройта», на 2 минуты оштрафован Эльмер Сёдерблом.

03' Инициатива у «Вашингтона», вынуждают гости обороняться хозяев.

02' Овечкин бросал с близкого расстояния по воротам «Детройта», отыгран был вратарь хозяев, но защитники сумели полет шайбы заблокировать.

01' Бросок Джейкоба Чикрана от синей линии «Детройта», не без труда отразил шайбу вратарь хозяев Кэм Тальбо.

01' Матч начался! Стартовое вбрасывание осталось за «Вашингтоном».

До матча

21:16 Команды появились на льду, скоро матч начнется!

20:50 Матч пройдет в «Литтл Сизарс-арене» в Детройте, вмещающей 19 515 зрителей.

20:40 Главными судьями матча будут Кайл Реман из Стеттлера и Крис Ли из Сейнт Джона.

Стартовые составы команд

«Детройт»: Тальбо, Гибсон; Зайдер, Юханссон, Бернард-Докер, Шьяро, Сандин-Пелликка, Эдвинссон; Расмуссен, Комфер, ван Римсдайк, Сёдерблом, Даниэльсон, Каспер, Копп, Леонард, Финни, Ларкин, Рэймонд, Дебринкэт.

«Вашингтон»: Томпсон, Линдгрен; Чисхольм, Сандин, Чикран, Рой, Фехервари, Карлсон; Протас, Фрэнк, Макмайкл, Милано, Мирошниченко, Дауд, Дьюхейм, Сурдиф, Уилсон, Овечкин, Строум, Бовиллье.

Личные встречи

В сезоне 2024/2025 команды сыграли 3 матча в рамках регулярного сезона НХЛ. В 2 играх победил «Вашингтон» (5:2 и 4:1), в одной «Детройт» (4:2). В нынешнем сезоне, соперники сыграли 1 матч, 20 декабря в Вашингтоне победил «Детройт» со счетом 2:5.

За всю историю команды сыграли 137 матчей. В 51 игре победил «Детройт» в основное время, в 48 «Вашингтон», 16 матчей закончились вничью, в овертаймах победа чаще оказывалась за «Вашингтоном», 7 раз, у «Детройта» 6 побед. В серии послематчевых буллитов у «Детройта» 3 победы, у «Вашингтона» 2.