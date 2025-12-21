Традиционно по итогам игрового дня были определены три звезды. Всего в ночь с 20 на 21 декабря были проведены 13 матчей.

Артемий Панарин globallookpress.com

Первой звездой стал нападающий «Нью-Йорк Рейнджерс» Артемий Панарин, который в игре с «Филадельфией Флайерз» (5:4 Б) забросил две шайбы, а также принес победу своей команде, реализовав решающий буллит.

Второй звездой признан голкипер «Монреаль Канадиенс» Джейкоб Фаулер, сделавший 31 сэйв в игре с «Питтсбург Пингвинз» (4:0).

Третьей звездой стал нападающий «Калгари Флэймз» Райан Ломберг, который записал на свой счет заброшенную шайбу в матче с «Вегас Голден Найтс» (6:3).

В этом сезоне Панарин провел 36 игр и набрал в них 36 (13+23) очка.