Главный тренер московского «Динамо» Вячеслав Козлов рассказал, когда новичок команды Семен Дер-Аргучинцев дебютирует за «бело-голубых».

Семен Дер-Аргучинцев
Семен Дер-Аргучинцев globallookpress.com

«Как намерены использовать новичка Дер-Аргучинцева?  Скорее всего, мы будем использовать его с краю.  Это тот форвард, который добавит нам креатива в нападении.  И ему, и Максиму, нужна была перезагрузка.  Думаю, что этот обмен пойдёт на пользу обоим.

Он сыграет в Минске?  Думаю, да.  Почему всё-таки приняли решение расстаться именно с Джиошвили?  Максим здесь был четыре года.  Он чуть-чуть закислился.  Иногда нужны новый коллектив и новый тренер.  У нас сейчас Кудрявцев скоро выходит.  И было бы сложно найти ему применение.  Поэтому желаю Максиму удачной игры за "Трактор".

Планируем ли продолжать поиск нового защитника?  Недавно мы совершили обмен с "Сибирью", в ходе которого подписали Романа Калиниченко.  Сейчас у нас в обойме восемь защитников — пять взрослых, два молодых и Калиниченко.  Пока защитниками мы закрылись.  Если будет хорошее предложение по форварду, рассмотрим», — передаёт слова Козлова Чемпионат.

Напомним, что сегодня, 21-го декабря московское «Динамо» обыграло по буллитам ЦСКА со счетом 1:0.  После этого матча «бело-голубые» 3-е место в таблице Запада с 50-ю очками в активе.