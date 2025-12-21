Главный тренер московского «Динамо» Вячеслав Козлов рассказал, когда новичок команды Семен Дер-Аргучинцев дебютирует за «бело-голубых».

«Как намерены использовать новичка Дер-Аргучинцева? Скорее всего, мы будем использовать его с краю. Это тот форвард, который добавит нам креатива в нападении. И ему, и Максиму, нужна была перезагрузка. Думаю, что этот обмен пойдёт на пользу обоим.

Он сыграет в Минске? Думаю, да. Почему всё-таки приняли решение расстаться именно с Джиошвили? Максим здесь был четыре года. Он чуть-чуть закислился. Иногда нужны новый коллектив и новый тренер. У нас сейчас Кудрявцев скоро выходит. И было бы сложно найти ему применение. Поэтому желаю Максиму удачной игры за "Трактор".

Планируем ли продолжать поиск нового защитника? Недавно мы совершили обмен с "Сибирью", в ходе которого подписали Романа Калиниченко. Сейчас у нас в обойме восемь защитников — пять взрослых, два молодых и Калиниченко. Пока защитниками мы закрылись. Если будет хорошее предложение по форварду, рассмотрим», — передаёт слова Козлова Чемпионат.

Напомним, что сегодня, 21-го декабря московское «Динамо» обыграло по буллитам ЦСКА со счетом 1:0. После этого матча «бело-голубые» 3-е место в таблице Запада с 50-ю очками в активе.