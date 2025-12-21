Голкипер ЦСКА Дмитрий Гамзин прокомментировал поражение своей команды в матче КХЛ против московского «Динамо» (0:1 Б).

Дмитрий Гамзин — голкипер ЦСКА globallookpress.com

За весь матч по воротам ЦСКА было нанесено лишь 13 бросков.

«Когда мало бросков по воротам, играть сложнее. Но здесь соперник и мало бросал, и мало в нашей зоне находился. А бывает такое, что тебя нагружают физически, находясь в твоей зоне, при этом не бросают, это тоже тяжело. Когда ты в не в игре, непросто в неё входить, надо держать концентрацию и быть в фокусе.

По ходу игры делал разные вратарские движения, поэтому к овертайму был в тонусе, да и сил было много. С буллитами справиться было нелегко. Но можно было и третий отбить, немного не повезло», — цитирует Гамзина пресс-служба клуба.

После этого матча ЦСКА располагается на 8-й позиции в таблице Запада с 41 очком в активе. В следующей встрече московские армейцы сыграют против «Северстали» 23-го декабря.