Клуб НХЛ «Вашингтон Кэпиталз» поднял в основной состав нападающего Ивана Мирошниченко.

Иван Мирошниченко globallookpress.com

Ранее 21-летний хоккеист выступал за фарм-клуб «Херши». В обратном направлении последовал другой россиянин Богдан Тринеев,.

Мирошниченко сейчас 21 год, он пропустил начало сезона из-за травмы, после чего был отправлен в «Херши» для набора игровой формы.

В текущем сезоне он еще не выходил на лед. В октябре «Вашингтон» продлил с ним контракт на два года, а зарплата нападающего составит 925 тысяч долларов в год.

23-летний Тринеев успел сыграть два матча в сезоне и не набрал очков.