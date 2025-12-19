Главный тренер «Баффало» Линди Рафф объявил, что защитник Конор Тимминс получил перелом левой ноги в матче регулярного чемпионата НХЛ против «Филадельфии» и будет отсутствовать в течение 6-8 недель.

Конор Тимминс globallookpress.com

27-летний игрок из Канады получил травму за 5 минут 20 секунд до окончания основного времени игры. В тот момент несколько хоккеистов боролись за шайбу у борта в нейтральной зоне, и левый конек Тимминса попал в ледовую колею, что привело к неестественному подворачиванию ноги.

В сезоне 2025/26 Тимминс, выступающий за «Баффало», набрал 7 очков (0 голов и 7 передач) в 33 матчах. Его профессиональная карьера началась в «Питтсбурге», затем он играл за «Торонто», «Аризону» и «Колорадо», прежде чем присоединиться к «Баффало».