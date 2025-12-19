Главный тренер «Лады» Павел Десятков высказался о победе над «Шанхайскими Драконами»(4:2).

Павел Десятков globallookpress.com

«Игра непростая, как мы и ожидали. Победа далась с большим трудом. Достаточно нервозная игра, хотя моментами неплохой хоккей показывали. Победа есть победа. Нужна была, чтобы ребята в себя поверили и раскрепостились.

Тайм-аут во втором периоде? Соперник начал нас поджимать, в обороне начали делать индивидуальные ошибки. Надо было встряхнуть команду», — цитирует Десяткова «Чемпионат».

«Лада» теперь имеет на своем счету 36 очков. Команда располагается на 10-м месте в турнирной таблице Западной конференции. «Шанхайские Драконы» с 36 очками — девятые.