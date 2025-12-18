Один из лидеров Востока КХЛ едет в гости к СКА

В четверг, 18 декабря, СКА на своем льду примет казанский «Ак Барс» в рамках регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги. Следить за ходом встречи можно в нашей онлайн-трансляции

07' Дмитрий Яшкин («Ак Барс») выполнил силовой у борта, соперник потерял шайбу — все было в рамках правил.

05' Степан Фальковский («Ак Барс») заряжает издали, Сергей Иванов (СКА) щитками отбивает шайбу в угол площадки.

03' Максим Арефьев («Ак Барс») поймал шайбу в ловушку после броска от синей линии в исполнении Сергея Плотникова (СКА).

02' С первых секунд хозяева взяли шайбу под свой контроль но пока ничего острого у ворот соперника не создали.

01' Стартовое вбрасывание состоялось! Матч СКА — «Ак Барс» начался! Счет 0:0! Поехали…

До матча

19:28 Главные действующие лица появляются на льду «Ледового Дворца». Звучит гимн Российской Федерации. Игра вот-вот начнется!

19:20 До стартового свистка остается 10 минут, команды заканчивают разминку и уходят в подтрибунное помещение.

19:15 Судейская бригада, назначенная на этот матч: главные судьи — Ромасько Евгений и Юдаков Сергей, линейные судьи — Берсенёв Максим и Юдин Евгений.

19:10 Сегодняшний матч пройдет в Санкт-Петербурге в «Ледовом Дворце».

19:00 Приветствуем всех любителей хоккея! Мы начинаем текстовую онлайн-трансляцию матча регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги СКА — «Ак Барс». Эту встречу для Вас буду комментировать я, Петровский Виктор.

Составы команд

СКА: Иванов Сергей, Савиков Егор, Галенюк Данила, Хайруллин Марат, Воробьёв Михаил, Зыков Валентин, Филлипс Маркус, Сапего Сергей, Голдобин Николай, Недопёкин Никита, Плотников Сергей, Зеленов Егор, Педан Андрей, Гримальди Рокко, Бландизи Джозеф, Лайпсик Брендэн, Поляков Матвей, Дишковский Никита, Лутфуллин Игнат.

«Ак Барс»: Арефьев Максим, Миллер Митчелл, Лямкин Никита, Яшкин Дмитрий, Семёнов Кирилл, Барабанов Александр, Марченко Алексей, Карпухин Илья, Терехов Семён, Сафонов Илья, Хмелевский Александр, Фальковский Степан, Князев Артемий, Биро Брэндон, Фисенко Михаил, Денисенко Григорий, Бардин Игорь, Потапов Егор, Бровкин Артур, Кателевский Дмитрий, Дыняк Никита.

СКА

СКА в нынешнем сезоне играет волнами, из-за чего никак не может попасть в ТОП-5 Западной конференции. В данный момент питерские «армейцы» занимают шестое место и находятся в неплохой форме. Разница заброшенных и пропущенных шайбу них — 99:86, соотношение побед и поражений в регулярном чемпионате — 18:16.

В пяти последних матчах СКА проиграл всего один раз, да и тот не в основное время — хабаровскому «Амуру» со счетом 3:4 в серии буллитов. Остальные матчи завершились викториями: над «Локомотивом» в овертайме (4:3), «Адмиралом» (3:1), «Амуром» (2:1 в овертайме) и «Шанхайскими Драконами» (4:1).

«Ак Барс»

«Ак Барс» проводит великолепный сезон и является одним из лидеров Восточной конференции. Отставание от первого места («Металлурга») составляет пять очков, но у соперника еще два матча в запасе. Разница заброшенных и пропущенных шайб хорошая — 112:96.

В двух последних матчах «Ак Барс» праздновал победы над нижнекамским «Нефтехимиком» (3:1) и уфимским «Салаватом Юлаевым» (6:3). Перед этим у казанского клуба тяжелый матч против той же Уфы, только в ноем «барсы» уступили (1:4).

Личные встречи

Между собой СКА и Ак Барс играют не очень часто, так как представляют разные конференции. Последняя очная дуэль состоялась ровно месяц назад, в той встрече казанский клуб на своем льду уверенно разобрался с питерским оппонентом со счетом 5:2.

