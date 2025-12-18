Главный тренер «Барыса» Михаил Кравец высказался о матче против «Динамо» (4:2).

Михаил Кравец globallookpress.com

«Хочу поздравить болельщиков с победой. Работают все те же компоненты — вратарь, оборона, большинство и хорошая игра в меньшинстве. Была пара глупых удалений, которые нельзя допускать в матче с "Динамо". Не планировали обороняться все время, но с таким соперником так не всегда получается, поэтому пришлось терпеть. Радует, что победили. С хорошим настроением возвращаемся домой», — цитирует Кравца «Матч ТВ».

После этого матча «Барыс» занимает 8-е место в таблице Востока с 34 очками в активе. «Динамо» М — на 4-й позиции Запада с 48-ю баллами.