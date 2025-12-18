Главный тренер московского «Динамо» Вячеслав Козлов подвел итог матча против «Барыса»(2:4).

Вячеслав Козлов globallookpress.com

«Начали неплохо. В первом периоде играли правильно и создавали моменты. Во втором — начались проблемы. Соперник играл намного быстрее. Было видно их желание победить. Мы забили гол в большинстве, но, к сожалению, быстро пропустили. После 1:1 пропустили пару контратак, за что соперник нас и наказал. Наверное, можно сказать, что вратарь выручил "Барыс", а мы не смогли найти ключи к воротам», — цитирует Козлова «Чемпионат».

После этого матча «Барыс» занимает 8-е место в таблице Востока с 34 очками в активе. «Динамо» М — на 4-й позиции Запада с 48-ю баллами.