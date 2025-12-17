Вячеслав Козлов официально назначен главным тренером московского «Динамо», сообщается на сайте бело-голубых. С 17 ноября специалист работал с командой в роли исполняющего обязанности главного тренера.

Вячеслав Козлов globallookpress.com

Ранее в качестве старшего тренера московского «Динамо» он стал обладателем Кубка Континента (2024) и бронзовым призером чемпионата КХЛ (2025).

Московское «Динамо» начинало сезон с Алексеем Кудашовым во главе. Тренер покинул команду в ноябре. На данный момент бело-голубые занимают четвертое место в таблице Западной конференции КХЛ.