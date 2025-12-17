«Сочи» не сумел зацепиться за очки в игре против лидера КХЛ

В среду, 17 декабря, «Сочи» уступил магнитогорскому «Металлургу» в рамках регулярного сезона Континентальной Хоккейной Лиги. Голы за «Металлург» забросили: Фёдоров, Петунин, Нечаев, Барак, Исхаков и Кузнецов, у «Сочи» отличился Попов. Следить за ходом встречи можно было в нашей онлайн-трансляции

60' Матч окончен. По всем статьям превзошел «Металлург» своих сочинских оппонентов.

60' Удаление у «Металлурга». За подножку на 2 минуты удален Руслан Исхаков.

59' Гоооол! 6:1. Сергей Попов точным кистевым броском из круга вбрасывания зоны «Металлурга» поразил верхний угол ворот Смолина.

59' Доигрывают матч команды.

58' Сконцентрировались на оборонительных взаимодействиях хоккеисты «Металлурга», в попытке подарить «сухарь» своему вратарю.

57' Атакой на атаку отвечают команды.

56' Жан-Кристоф Боден бросил с центра зоны «Металлурга», успел среагировать вратарь Смолин.

56' «Сочи» в атаке.

55' В полном составе «Металлург».

54' Хёфенмайер мощно зарядил от синей линии «Металлурга», отразил шайбу вратарь гостей Смолин.

53' Удаление у «Металлурга». На 2 минуты за задержку соперника клюшкой удалён Макар Хабаров.

52' Позиционная атака «Металлурга».

51' Снизился темп игры.

50' Бросок Михайлиса в быстрой атаке «Металлурга», шайба мимо створа ворот «Сочи» пролетела.

49' Пробуют атаковать хоккеисты «Сочи», внимательно в обороне действуют магнитогорцы.

48' В полном составе играет «Сочи».

47' Расставились в большинстве хоккеисты «Металлурга» в зоне атаки.

46' Удаление у «Сочи». На 2 минуты за задержку соперника клюшкой удален Уилл Биттен.

45' Гоооол! 0:6. Евгений Кузнецов техничным броском без замаха, с острого угла прошил вратаря «Сочи» Хомченко.

44' Бросок Михайлиса после передачи от Поливко по воротам «Сочи», выручил хозяев вратарь Хомченко.

43' Позиционная атака «Металлурга», вынуждены обороняться сочинцы.

42' В полном составе играет «Металлург».

42' Бросок Хафизова с дальней дистанции по воротам «Металлурга», шайба мимо ворот пролетела.

41' Третий период начался! «Сочи» в большинстве.

Статистика после второго периода Телеграм ХК «Металлург»

40' Перерыв. Выровнялась игра во втором периоде, «Металлургу» удалось ещё одно большинство реализовать.

40' Удаление у «Металлурга». На 2 минуты за удар коленом удален Андрей Козлов.

39' Раскрылась игра, команды атакой на атаку отвечают.

38' Никита Михайлис убежал один на один с вратарем «Сочи», но переиграть Хомченко не сумел.

38' Штанга спасла ворота «Металлурга» после броска Сероуха с близкого расстояния.

38' Команда «Металлург» играет в полном составе.

37' В полном составе «Сочи».

36' Удаление у «Металлурга». На 2 минуты за атаку вратаря удален Никита Михайлис.

35' Удаление у «Сочи». На 2 минуты за подножку удален Даниил Сероух.

34' Наброс на ворота «Металлурга» Сероуха, уверенно поймал шайбу вратарь гостей Смолин.

33' Гооол! 0:5. Руслан Исхаков завершил комбинацию «Металлурга» в большинстве, воспользовавшись передачей Петунина на дальней штанге ворот «Сочи».

32' Удалось сочинцам в меньшинстве шайбу из своей зоны вывести.

31' Удаление у «Сочи». На 2 минуты за игру высоко поднятой клюшкой удален Илья Николаев.

31' Позиционная атака «Металлурга», сводят её к борьбе у бортов хозяева площадки.

30' Чуть снизился темп игры.

29' Дерек Барак бросил с центра зоны «Сочи», блином отразил шайбу Хомченко.

28' Выровнялась игра, соперники поочередно проводят атки.

27' Позиционная атака «Сочи», обороняются гости.

26' Бросок Исхакова в створ ворот «Сочи» с близкого расстояния, успел среагировать вратарь Хомченко.

25' Бросок от синей линии по воротам «Сочи» Коробкина, шайба в штангу угодила.

24' Андрей Козлов в быстрой атаке «Металлурга» пытался поразить верхний угол ворот «Сочи», спас вратарь Самсонов.

23' Инициатива у «Сочи».

22' В полном составе «Металлург».

22' Серия бросков по воротам «Металлурга», тащит гостей Смолин.

21' Денис Венгрыжановский угрожал воротам «Металлурга» броском с близкого расстояния, выручил гостей вратарь Смолин.

21' Второй период начался! Замена вратаря у «Сочи»: вместо Самсонова в воротах будет играть Павел Хомченко.

Статистика после первого периода Телеграм ХК «Металлург»

20' Перерыв. Качественно в атаке играют магнитогорцы, сложно сочинцам противостоять гостям.

20' Удаление у «Металлурга». На 2 минуты за задержку соперника удален Данила Поливко.

20' Кагарлицкий освободившись от опеки, технично бросал в ближний угол ворот «Металлурга», выручил гостей вратарь Смолин.

19' Кагарлицкий бросал с близкого расстояния по воротам «Металлурга», но промахнулся.

19' Шайба под контролем игроков «Сочи», успокоились гости.

18' Гоооол! 0:4. Разорвали оборону «Сочи» в большинстве хоккеисты «Металлурга», Дерек Барак с передачи Фёдорова в пустые ворота шайбу закатил.

18' Растянувшись в шпагате вратарь «Сочи» Самсонов отразил шайбу.

17' Удаление у «Сочи». На 2 минуты за задержку соперника удален Александр Сапожников.

16' Гоооол! 0:3. Накрыли прессингом игроков «Сочи» гости, Игорь Нечаев оказался с глазу на глаз с вратарём Самсоновым и технично последнего переиграл, голевая передача на счету Евгения Кузнецова.

16' Комбинировали магнитогорцы в зоне атаки, но до угроз воротам «Сочи» дело не дошло.

15' Волков бросил с центра зоны «Металлурга», зафиксировал шайбу вратарь Смолин.

14' Позиционная атака «Сочи», хоккеисты «Магнитки» откатились на свою половину площадки.

13' Игорь Нечаев в упор бросал в верхний угол ворот «Сочи», спас хозяев вратарь Самсонов, успев ловушкой шайбу поймать.

12' С близкого расстояния бросал по воротам «Металлурга» Кагарлицкий, справился с угрозой голкипер гостей Смолин.

11' Гооол! 0:2. Александр Петунин завершил красивую комбинацию «Металлурга» на дальней штанге ворот «Сочи», технично послав шайбу мимо щитков вратаря хозяев Ильи Самсонова

10' Позиционная атака «Металлурга», продолжают гости атаковать на эмоциях после заброшенной шайбы.

09' Гооол! 0:1. Михаил Фёдоров завершил классный розыгрыш большинства «Металлурга» броском в одно касание, поразив верхний угол ворот «Сочи».

08' Удаление у «Сочи». На 2 минуты за подножку удален Николай Поляков.

07' Денис Венгрыжановский выкатившись из-за ворот «Металлурга» пытался ближний угол ворот поразить, спас гостей вратарь Александр Смолин.

07' Бросок Нечаева с близкого расстояния по воротам «Сочи», шайба над перекладиной ворот пролетела.

06' Первая остановка в игре случилась на шестой минуте, высокий темп выдерживается командами.

05' Организованно обороняются сочинцы, не позволяя магнитогорцам наносить броски с близкого расстояния.

04' Позиционная атака «Металлурга».

03' С шайбой хоккеисты «Металлурга», развивают свою атаку гости, раскатываясь из своей зоны.

02' Завязалась борьба за инициативу, пока «Сочи» атакует больше.

01' Матч начался! Стартовое вбрасывание осталось за хоккеистами «Сочи».

До матча

19:28 Команды появились на льду, скоро матч начнется!

19:20 Матч пройдет на стадионе «Большой» в Сочи, вмещающем 12 000 зрителей.

19:10 Главными судьями матча будут Александр Дударов из Москвы и Глеб Лазарев из Перми.

Стартовые составы команд

Стартовый состав «Сочи» Телеграм ХК «Сочи»

«Сочи»: Хомченко, Самсонов; Сапожников, Волков, Хёфенмайер, Мачулин, Ибрагимов, Сушко, Николаев; Венгрыжановский, Уткин, Дедунов, Кагарлицкий, Попов, Биттен, Боден, Эллис, Максимов, Гуськов, Поляков, Хафизов, Сероух.

Стартовый состав «Металлурга» Телеграм ХК «Металлург»

«Металлург»: Смолин, Павлинский; Орехов, Пресс, Яковлев, Полтавчук, Хабаров, Маклюков, Паливко; Михайлис, Ткачёв, Исхаков, Барак, Толчинский, Вовченко, Петунин, Козлов, Фёдоров, Кузнецов, Нечаев, Коробкин, Коротков.

«Сочи»

В 32 матчах «Сочи» набрал 23 очка, с которыми затерялся на 11-м месте Западной конференции, на 14 турнирных баллов отставая от команд основной восьмерки. На флажке осеннего этапа сезона команда Дмитрия Михайлова потерпела три поражения кряду, но в заключительном матче ноября одержала победу над «Амуром» (1:0). В другом матче в самом отдаленном регионе лиги «Сочи» добился победы над «Адмиралом» (4:2), тогда как в последней встрече крупно проиграл «Авангарду» (2:5).

В «Сочи» все более тихими становятся разговоры о борьбе за плей-офф: у команды нет ни достаточного ресурса, ни поставленной игры для решения подобных задач. На фоне непродолжительных победных серий команда Михайлова, как правило, демонстрирует хоккей низкой пробы. В шести последних матчах южане потерпели четыре поражения, трижды пропустив 4 и более голов. Не помогут команде в отчетной встрече: Рафаэль Бикмуллин, Денис Венгрыжановский, Ноэль Хефенмайер.

«Металлург»

С 53 очками после 34 матчей, «Металлург» Мг занимает 1-е место в Восточной конференции, на 5 турнирных пунктов опережая 2-й «Ак Барс». В одном из финальных матчей осенней части чемпионата команда Андрея Разина потерпела поражение от «Авангарда» (1:3). В двух следующих матчах «Металлург» Мг зафиксировал победы над «Барысом» (5:2) и «Автомобилистом» (6:5). Перед паузой в регулярке уральцы проиграли «Нефтехимику» (1:2, от).

«Металлург» Мг уверенно проходит дистанцию в статусе главного претендента на Кубок контингента, а его результаты подкреплены яркой игрой. На отрезке в тринадцать матчей команда Андрея Разина добилась десяти побед, при этом в семи этих встречах южноуральцы непременно забивали 4 и более голов. Не поможет команде в отчетной встрече Александр Сиряцкий.

Личные встречи

В сезоне 2024/2025 команды сыграли 2 матча в рамках регулярного сезона КХЛ. Оба раза победил «Металлург», в Сочи 0:3, в Магнитогорске 4:2.

С момента создания КХЛ, команды сыграли между собой 21 матч. В 13 играх победил «Металлург» в основное время, в 4 «Сочи». В овертаймах победа дважды оказывалась за магнитогорцами. В серии буллитов, так же оба раза победил «Металлург».

