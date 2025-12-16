Главный тренер «Спартака» Алексей Жамнов прокомментировал поражение своей команды от «Динамо» (0:1) в рамках регулярного чемпионата КХЛ.

Алексей Жамнов globallookpress.com

«Интересная игра, но кто не забивает, тот проигрывает матч.

Это одна из лучших игр за несколько последних матчей по самоотдаче. Не хватило агрессии в концовке, искали лишние передачи в моментах, когда нужно было бросать. Нужно отдать должное обоим вратарям, которые превосходно сыграли. Но нападающие должны забивать голы, это их хлеб», — приводит слова Жамнова «Матч ТВ».

«Спартак» с 40 баллами опустился на 7-е место в Западной конференции.