Главный тренер «Спартака» Алексей Жамнов прокомментировал поражение своей команды от «Динамо» (0:1) в рамках регулярного чемпионата КХЛ.

Алексей Жамнов
Алексей Жамнов globallookpress.com

«Интересная игра, но кто не забивает, тот проигрывает матч.

Это одна из лучших игр за несколько последних матчей по самоотдаче.  Не хватило агрессии в концовке, искали лишние передачи в моментах, когда нужно было бросать.  Нужно отдать должное обоим вратарям, которые превосходно сыграли.  Но нападающие должны забивать голы, это их хлеб», — приводит слова Жамнова «Матч ТВ».

«Спартак» с 40 баллами опустился на 7-е место в Западной конференции.