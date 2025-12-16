Главный тренер «Салавата Юлаева» Виктор Козлов прокомментировал поражение своей команды от «Ак Барса» (3:6) в рамках регулярного чемпионата КХЛ.

Виктор Козлов globallookpress.com

«У нас возникли сложности с реализацией большинства, это было ключевым моментом, из‑за чего мы проиграли. Достаточно было голевых моментов, где могли забивать. Но вратарь соперника провел великолепный матч.

С чем связаны эти сложности? Очень много проблем было с контролем шайбы в зоне атаки, они быстро нас накрывали, — приводит слова Козлова "Матч ТВ".

"Салават Юлаев" с 31 баллом занимает девятое место в турнирной таблице Восточной конференции.