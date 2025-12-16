Главный тренер «Локомотива» Боб Хартли прокомментировал победу своей команды над минским «Динамо» (3:2 Б) в рамках регулярного чемпионата КХЛ.

Боб Хартли globallookpress.com

«Очень важная победа для нас, игра похожа на матч в Минске, два хороших соперника. Жестко и близко играли, мало места было на площадке. Рады, что добились победы в такой игре. Отличный буллит Каюмова, рады, что порадовали болельщиков.

Хочется сразу начать с места в карьер после перерыва. Большинство ребят ездили в Дубай, тренировались в зале на земле, трое тренировались в сборной. По тому, как тренировались эти два дня, было видно, что ребята заряжены и готовы», — приводит слова Хартли «Матч ТВ».

«Локомотив» с 50 очками возглавляет турнирную таблицу Западной конференции.