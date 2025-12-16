Главный тренер «Ак Барса» Анвар Гатиятулин прокомментировал победу своей команды над «Салаватом Юлаевым» (6:3) в рамках регулярного чемпионата КХЛ.

Анвар Гатиятулин globallookpress.com

«Интересное дерби, понимали, что в паузу не поучилось полноценной подготовки. Пять игроков ездили в сборные, остальные недомогали, потеряли слаженность в командных действиях. Рассчитывали на хорошие эмоции, азарт и движение, чего не хватало в предыдущем матче в Уфе.

Игра Хмелевского против бывшего клуба? Александр в каждой игре выходит и настраивается. Наверное, для него это особенные матчи. Для нас было важно одержать победу после предыдущего матча в Уфе, важная победа», — приводит слова Гатиятулина «Матч ТВ».

«Ак Барс» с 50 очками занимает второе место в турнирной таблице Восточной конференции.