Генеральный директор «Динамо» Сергей Сушко прокомментировал обмен защитника Артема Кудашова в «Адмирал».

Артем Кудашов globallookpress.com

«Да, он долгое время играл как лимитчик. Но мы прекрасно понимаем, что он был в аренде, и по регламенту мы не имели права вернуть его во время сезона. На данный момент мы учли пожелание Артема сменить обстановку и пошли ему навстречу», — цитирует Сушко «Матч ТВ».

Кудашов перешел в «Нефтехимик» на правах аренды перед началом текущего сезона. 1 декабря 2025 года московское «Динамо» обменяло Кудашова в «Адмирал» на денежную компенсацию