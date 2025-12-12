Бывший российский хоккеист Александр Могильный отреагировал на то, что нападающий «Тампа-Бэй Лайтнинг» Никита Кучеров превзошел его достижение в НХЛ по набранным очкам за карьеру в регулярных сезонах.

«Хочу поздравить Никиту. Он молодец! Но ничего нового — он наш великий игрок. Никите ещё играть и играть. Думаю, это не последний рекорд, который он побил. У него всё впереди. Это только вопрос времени, когда он побьёт рекорды», — сказал Могильный «Чемпионату».

Кучеров опередил Могильного и вышел на чистое четвертое место в рейтинге российских бомбардиров НХЛ. В активе россиянина теперь 1034 очка (370 голов + 664 передачи) в 831 матче, у завершившего карьеру Могильного — 1032 очка (473+559) в 990 играх.