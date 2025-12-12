Бывший российский хоккеист Александр Могильный отреагировал на то, что нападающий «Тампа-Бэй Лайтнинг» Никита Кучеров превзошел его достижение в НХЛ по набранным очкам за карьеру в регулярных сезонах.

Никита Кучеров
Никита Кучеров globallookpress.com

«Хочу поздравить Никиту.  Он молодец!  Но ничего нового — он наш великий игрок.  Никите ещё играть и играть.  Думаю, это не последний рекорд, который он побил.  У него всё впереди.  Это только вопрос времени, когда он побьёт рекорды», — сказал Могильный «Чемпионату».

Кучеров опередил Могильного и вышел на чистое четвертое место в рейтинге российских бомбардиров НХЛ.  В активе россиянина теперь 1034 очка (370 голов + 664 передачи) в 831 матче, у завершившего карьеру Могильного — 1032 очка (473+559) в 990 играх.