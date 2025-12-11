Президент ИИХФ Люк Тардиф рассказал, когда будет принято решение о допуске к соревнованиям российских юниоров.

Люк Тардиф globallookpress.com

«Это рекомендация МОК. Решение ИИХФ будет принято в конце января 2026 года. Рекомендация касается только юношей и девушек до 18 лет. Она не может применяться к текущему сезону‑2025/26», — цитирует Тардифа «Матч ТВ».

Ранее стало известно, что исполком МОК рекомендовал международным федерациям не ограничивать доступ спортсменов из России и Белоруссии к юношеским соревнованиям как в индивидуальных, так и в командных дисциплинах.