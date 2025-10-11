Главный тренер «Трактора» Бенуа Гру высказался о желании вернуть Виталия Кравцова в команду.

Бенуа Гру globallookpress.com

«Хотел бы вернуть Кравцова? Я уделаю внимание нашим игрокам, которых я тренирую. В КХЛ есть много игроков, которых хотел бы видеть в нашей команде. Я и Шабанова хотел бы видеть в "Тракторе", но он играет в НХЛ. Если Сидни Кросби захочет провести сезон в России, то буду рад, если мы его подпишем», — приводит слова Гру «Матч ТВ».

«Трактор» занимает 4-е место в Восточной конференции, набрав 18 очков.

Кравцов в данный момент играет в фарм-клубе «Ванкувера» в АХЛ.