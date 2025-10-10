Российский форвард «Миннесоты» Кирилл Капризов отметился тремя результативными передачами в матче регулярного чемпионата НХЛ против «Сент-Луис Блюз», который завершился победой его команды со счётом 5:0.

Благодаря этому Капризов продлил свою результативную серию в матчах открытия сезона до шести игр (с сезона-2020/21), установив новый рекорд клуба. Ранее достижение принадлежало Микко Койву, чья серия составляла пять стартовых матчей подряд (с сезона-2008/09 по 2012/13).

Кроме того, Капризов стал всего вторым игроком в истории «Миннесоты», оформившим три голевые передачи в матче открытия сезона. Россиянин повторил успех Пьера-Марка Бушара, установившего это достижение 5 октября 2005 года.