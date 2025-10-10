«Динамо» обыграло ЦСКА в матче регулярного чемпионата КХЛ — 4:3 Б.
В составе победителей шайбы забросили Дмитрий Саморуков (8'), Денис Гурьянов (14') и Даниэль Спронг (18').
Голами в составе «бело-голубых» забросил Егор Римашевский (32'), Джордан Уил (42') и Максим Джиошвили (58').
В овертайме ни одна из команд не забросила. В буллитах сильнее оказались хоккеисты «Динамо» благодаря победному буллиту Никиты Гусева.
«Динамо» поднялось на 4-е место в Западной конференции, набрав 17 баллов. ЦСКА с 14 баллами остается на 8-й позиции в турнирной таблице.