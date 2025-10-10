Главный тренер «Сибири» Вячеслав Буцаев высказался о матче против «Лады» (2:4).

Вячеслав Буцаев globallookpress.com

«Простецкие ошибки допустили. При счете 2:2 совершили ошибку в атаке, пропустили гол. Нельзя на таком уровне допускать детские ошибки. Игровая дисциплина наказывается сразу.

Голы забиваются так, как мы забросили вторую шайбу — с угрозы в бросках. Не все наши нападающие показали остроту, нацеленность на ворота, борьбу, где нужно подержать шайбу. Процесс обучения будет идти каждый день, многие должны задуматься. Ребят, если мы так будем играть, будет тяжело. Нам нужны не 12 человек, а 20. Каждый должен подумать о самоотдаче», — цитирует Буцаева «Матч ТВ».

«Лада» с 10 очками поднялась на 10-ю позицию в Западной конференции, «Сибирь» с теми же 10 баллами находится на идентичном месте на Востоке