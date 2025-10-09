Главный тренер «Нефтехимика» Игорь Гришин назвал причины поражения своей команды в матче КХЛ против «Амура» (1:4).

Игорь Гришин — главный тренер «Нефтехимика» t.me/wolfstaya

«Если сравнивать эти две игры с "Амуром", то сегодня у нас и движение было получше, и содержание игры сегодня было получше, и больше мы играли в атаке, и бросков достаточно большое количество сделали. В общем-то имели моменты голевые, но, к сожалению, не реализовали их, не перевели это преимущество в голы. Вот. Ну и в то же время пару ошибок допустили таких фатальных, в результате которых пропустили голы.

В третьем голе мастерство нападающего, я думаю, сыграло роль. Классный бросок из-под защитника. При том, что мы только-только вроде отыграли одну шайбу и, в общем-то, шли в атаку, пытались забить. Немножко так, как холодный душ вот этот вот бросок во втором периоде. В третьем периоде пытались сделать всё, что можно, чтобы переломить. Опять моменты были, но противник здорово в обороне сыграл», — цитирует Гришина пресс-служба «Нефтехимика».

После этого матча «волки» занимают 6-е место в таблице Востока с 14-ю очками в активе. В следующем поединке команда сыграет против «Сибири» 12-го октября.