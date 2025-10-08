В среду, 8 октября, «Динамо» примет уфимский «Салават Юлаев» в матче регулярного сезона Континентальной Хоккейной Лиги. Следить за ходом встречи можно в нашей онлайн-трансляции

03' Удаление у «Салавата». На 2 минуты удален Ефремов, за задержку клюшкой.

02' Активное начало от команд, атакой на атаку отвечают соперники.

01' Матч начался! Стартовое вбрасывание осталось за хоккеистами «Салавата».

До матча

19:28 Команды на льду, скоро матч начнется!

19:20 Матч пройдет на «ВТБ Арене — имени Аркадия Чернышёва» в Москве, вмещающей 11 500 зрителей.

19:10 Главные судьи матча Виктор Бирин и Виктор Бирин из Москвы.

Стартовые составы команд

Стартовый состав «Динамо» Телеграм ХК «Динамо»

«Динамо»: Подъяпольский, Моторыгин; Классон, Готовец, Адамчук, Пыленков, Ожиганов, Сергеев, Шараканов; Джиошвили, Слепышев, Комтуа, Чернов, Броссо, Пакетт, Прохоров, Ильенко, Швец-Роговой, Римашевский, Сикьюра, Уил, Гусев.

Стартовый состав «Салават Юлаев» Телеграм ХК «Салават Юлаев»

«Салават Юлаев»: Самонов, Вязовой; Калинюк, Комаров, Панин, Варлов, Кулик, Зоркин, Цулыгин, Василевский; Родуолд, Хохлачев, Корбит, Алалыкин, Хохряков, Ефремов, Кузнецов, Сучков, Ян, Набиев, Берлёв, Жарковский.

«Динамо» Москва

На счету динамовцев 13 очков после 12 матчей — в Западной конференции бело-голубые поднялись на 7-ю строчку, по дополнительным цифрам отставая от позиции в топ-5. На финише сентябрьского отрезка команда Алексея Кудашова одержала 3 победы кряду, тогда как серия была обнулена в домашней встрече с «Нефтехимиком» (2:3). Задержавшись на своей территории, «Динамо» Москва расправилось с «Трактором» (3:2, бул.), а в рамках последнего выезда не оставило шансов «Торпедо» (4:1).

После крайне неудачных стартовых туров «Динамо» Москва основательно взялось за дело и предприняло несколько предметных попыток выправить ситуацию. В настоящий момент команда Алексея Кудашова демонстрирует хорошую динамику с точки зрения накопления турнирных баллов, а также имеет прогресс в плане качества игры, в частности, в эффективности атаки. В отчетной встрече команде не поможет нападающий Максим Мамин.

«Салават Юлаев»

После 11 сыгранных матчей «Салават Юлаев» занимает 11-е место в Восточной конференции. С 8 набранными очками, зеленые по дополнительной разнице отстают от «Амура». Практически весь сентябрьский турнирный период команды Виктора Козлова сопровождается неудачами — в 8 матчах уфимцы одержали только 1 победу. Однако в первых встречах октября «Салават Юлаев» начал добирать турнирные баллы. При домашних трибунах зеленые разбили «Сибирь» (5:2) и взяли верх над «Сочи» (3:1).

«Салават Юлаев» начал совершенно новый этап, распрощавшись со всеми звездными легионерами, вокруг которых строилась система последних лет. После провального во многих отношениях старта сезона команда Виктора Козлова начала набирать очки и приблизилась к зоне восьмерки, куда уфимцы все же нацелены попасть на дистанции. Не помогут команде в отчетной игре нападающие Глеб Кузьмин и Артем Пименов.

Личные встречи

В сезоне 2024/2025 команды сыграли 2 матча в рамках регулярного сезона КХЛ. Оба раза победило «Динамо», в Москве 4:2, а в Уфе 3:1.

С момента создания КХЛ, команды сыграли между собой 12 матчей. В 9 играх победило «Динамо» в основное время, «Салават» подобных побед пока не одерживал. В овертаймах команды победили по 1 разу. В серии буллитов единственная победа на счету уфимцев.

