прогноз на матч КХЛ, ставка за 2.35

В матче регулярного сезона Континентальной хоккейной лиги «Динамо» Москва будет принимать «Салават Юлаев». Игра пройдет в «ВТБ Арене» 8 октября. Начало встречи — в 19:30 (мск).

«Динамо» Москва

Турнирное положение: На счету динамовцев 13 очков после 12 матчей — в Западной конференции бело-голубые поднялись на 7-ю строчку, по дополнительным цифрам отставая от позиции в топ-5.

Последние матчи: На финише сентябрьского отрезка команда Алексея Кудашова одержала 3 победы кряду, тогда как серия была обнулена в домашней встрече с «Нефтехимиком» (2:3).

Задержавшись на своей территории, «Динамо» Москва расправилось с «Трактором» (3:2, бул.), а в рамках последнего выезда не оставило шансов «Торпедо» (4:1).

Не сыграют: Максим Мамин.

Состояние команды: После крайне неудачных стартовых туров «Динамо» Москва основательно взялось за дело и предприняло несколько предметных попыток выправить ситуацию.

Прогнозы и ставки на КХЛ

В настоящий момент команда Алексея Кудашова демонстрирует хорошую динамику с точки зрения накопления турнирных баллов, а также имеет прогресс в плане качества игры, в частности, в эффективности атаки.

«Салават Юлаев»

Турнирное положение: После 11 сыгранных матчей «Салават Юлаев» занимает 11-е место в Восточной конференции. С 8 набранными очками, зеленые по дополнительной разнице отстают от «Амура».

Последние матчи: Практически весь сентябрьский турнирный период команды Виктора Козлова сопровождается неудачами — в 8 матчах уфимцы одержали только 1 победу.

Однако в первых встречах октября «Салават Юлаев» начал добирать турнирные баллы. При домашних трибунах зеленые разбили «Сибирь» (5:2) и взяли верх над «Сочи» (3:1).

Не сыграют: Глеб Кузьмин, Артем Пименов.

Состояние команды: «Салават Юлаев» начал совершенно новый этап, распрощавшись со всеми звездными легионерами, вокруг которых строилась система последних лет.

После провального во многих отношениях старта сезона команда Виктора Козлова начала набирать очки и приблизилась к зоне восьмерки, куда уфимцы все же нацелены попасть на дистанции.

Статистика для ставок

«Динамо» Москва одержало 5 побед в 6 последних матчах

«Динамо» Москва не проигрывает в основное «Салавату Юлаеву» на протяжении 15 матчей

«Салават Юлаев» не побеждает «Динамо» на протяжении 5 последних личных встреч

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: Победа «Динамо» Москвы оценивается букмекерами в 1.72, ничья — в 4.50, а победа «Салавата Юлаева» — в 4.11.

На тотал больше 5.5 можно поставить за 2.10, на тотал меньше 5.5 — за 1.74.

Прогноз: Команда Алексея Кудашова понемногу приходит в себя после недопустимо слабых стартовых туров. Набрав хорошую форму в последних играх, бело-голубые совершат еще один рывок, который позволит улучшить текущую турнирную ситуацию.

2.35 «Динамо» Москва победит + ТБ 4.5 Ставка на матч #1 Поставить →

Ставка 1000 ₽ с коэффициентом 2.35 на матч Динамо Москва — Салават Юлаев позволит вывести на карту выигрыш 1350₽, общая выплата — 2350₽

Ставка: «Динамо» Москва победит + ТБ 4.5 за 2.35.

Прогноз: Столичный коллектив налаживает игру во всех отношениях, включая полезность атакующих действий. Против «Салавата», проблемы в защите которого по-прежнему лежат на поверхности, динамовцы задействуют свои базовые умения впереди.

1.77 Индивидуальный тотал «Динамо» Москва больше 3 Ставка на матч #2 Поставить →

Ставка 1000 ₽ с коэффициентом 1.77 на матч Динамо Москва — Салават Юлаев позволит вывести на карту выигрыш 770₽, общая выплата — 1770₽

Ставка: Индивидуальный тотал «Динамо» Москва больше 3 за 1.77.