Главный тренер минского «Динамо» Дмитрий Квартальнов высказался о победе своей команды в матче КХЛ против «Трактора» (4:1).

Дмитрий Квартальнов — главный тренер «Динамо» Мн globallookpress.com

«Нам игра удалась, понравилось, как команда выглядела в обороне. Были посвежее, у нас был небольшой перерыв. Понимали, что "Трактор" находится в поездке. Они научили нас, как играть на "точке", там есть хорошие ребята, играющие на вбрасывании. Оборона сыграла неплохо, вратарь помог нам. В меньшинстве хоть и пропустили, но много били. Ребята молодцы.

Забили простой гол. На ворота наброс, шайба отскочила в нашу сторону. Правильные действия привели к хорошим последствиям. "Трактор" мощно начал, на это обращали внимание. Хотели, чтобы мы забегали, задвигались, очень рад, что во второй половине второго периода соперник насел, но мы не развалились.

"Команда вручила приз лучшему игроку матча в честь 600-й победы в КХЛ? Только об этом подумал. Раньше почему‑то не вручали (смеется). Ребята регулируют раздевалку, они принимают решение. Я отношусь к этому легко. Положа руку на сердце: не слежу за этим, важнее командная победа, которая была очень нужна", — приводит слова Квартальнова "Матч ТВ".

После этого матча минское "Динамо" располагается на 3-й позиции в таблице Запада с 16-ю очками в активе. В следующей встрече "зубры" сыграют против "Шанхайских Драконов" 9-го октября.