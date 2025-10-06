«Динамо» Мн обыграло «Трактор» (4:1) в матче регулярного чемпионата КХЛ.

Виталий Пинчук — нападающий минского «Динамо» globallookpress.com

В 1-м периоде команды забросили по одной шайбе. У «зубров» отличился Даниил Сотишвили на 1-й минуте, а в составе «Трактора» голом отметился Пьеррик Дюбе на 6-й минуте.

Во 2-м отрезке минское «Динамо» забросило 3 безответные шайбы. Дублем отметился нападающий команды Виталий Пинчук, отличившись на 21-й и 29-й минутах. Еще один гол записал на свой счет Майкл Дэл Колл на 27-й минуте.

После этого матча минское «Динамо» занимает 3-е место в таблице Запада с 16-ю очками в активе. «Трактор» — на 5-й позиции с 14-ю баллами.